Мадуро сравнил израильские бомбежки Газы с истреблением евреев Гитлером
Действия Израиля в отношении жителей Газы похожи на истребление евреев нацистской Германией. Такое мнение выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Его слова передал телеканал Venezolana de Televisión.
Действия Израиля в отношении жителей Газы похожи на истребление евреев нацистской Германией. Такое мнение выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Его слова передал телеканал Venezolana de Televisión.
Мадуро подчеркнул, что израильские военные бомбят мечети и убивают людей прямо во время молитвы. Это настоящее преследование палестинского народа.
«Холокост евреев сегодня превратился в палестинский холокост», - добавил венесуэльский лидер.
Он выразил надежду на то, что молитвы мусульман в месяц Рамадан помогут достижению мира. Мадуро отметил, что вместе с Папой Франциском он выступает за справедливое разрешение конфликта.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция в анклаве может завершиться в течение одного-двух месяцев.