Мадуро рассказал о попытке покушения

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«Здесь [на площади Диего Ибарра] двое вооруженных мужчин готовились совершить на меня покушение», - рассказал венесуэльский лидер.

Мадуро отметил, что задержанные являются членами крайне правой фашистской партии Vente Venezuela. После задержания они во всем сознались. Самой партии, по его словам, больше не существует.

Марш сторонником президента прошел после подачи документов об участии Мадуро на предстоящих президентских выборах 2024 года.

По словам столичного градоначальника Наума Фернандеса, участники оппозиционной партии Vente Venezuela планировали метнуть в президента «взрывное устройство», сообщили в РИА «Новости».

Ранее азербайджанские спецслужбы задержали мужчину , который планировал организовать покушения на жизнь главы администрации города Ленкорань, а также на иностранца, преподающего английский язык в ряде районов республики.