Мадуро предупредил об опасном исходе выборов в США

Он заметил, что Соединенные Штаты находятся в состоянии неопределенности. Американское общество, как уточнил Мадуро, больше ни в кого не верит.

«Это опасно, потому что неопределенность оборачивается разочарованием, а от него человек переходит к авантюрам, которые могут привести <…> к войнам», - высказался Мадуро.

Он добавил, что вне зависимости от результатов выборов в США Венесуэла будет идти собственным путем.

Как сообщила газета The Times , жители Вашингтона укрепляют здания и заколачивают окна перед голосованием. Американцы, по данным авторов материала, боятся беспорядков.