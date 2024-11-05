05 ноября 2024, 06:30

Мадуро предупредил об опасном исходе выборов в США

Pxhere
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Недоверие американцев к кандидатам перед президентскими выборами в США представляет собой опасность, так как ситуация может обернуться авантюрами и конфликтами. Такое заявление сделал президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире телепрограммы «С Мадуро +».

Он заметил, что Соединенные Штаты находятся в состоянии неопределенности. Американское общество, как уточнил Мадуро, больше ни в кого не верит.

«Это опасно, потому что неопределенность оборачивается разочарованием, а от него человек переходит к авантюрам, которые могут привести <…> к войнам», - высказался Мадуро.

Он добавил, что вне зависимости от результатов выборов в США Венесуэла будет идти собственным путем.

Как сообщила газета The Times , жители Вашингтона укрепляют здания и заколачивают окна перед голосованием. Американцы, по данным авторов материала, боятся беспорядков.

США Николас Мадуро Выборы президента США
05 ноября 2024, 08:40
Вучич предупредил о возможности третьей мировой войны после выборов в США
РИА «Новости»
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Предстоящие  выборы президента в США станут судьбоносными для всего мира. Об этом в эфире телеканала TV Happy заявил президент Сербии Александр Вучич.

По его мнению, они принесут переход к третьей мировой войне или мир.

«Вероятно, в истории человечества это самые важные выборы, которые могут определить войну или мир. Это может случиться, что эти американские выборы принесут мир или продолжение конфликта, которая может привести нас к третьей мировой войне», - отметил политик.

Вучич ранее предположил, что в случае победы на выборах кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп предложит России и Украине подписать перемирие на период с католического до православного Рождества. Он подчеркивал, что этот вариант развития событий будет отличаться от планов кандидата от демократов Камалы Харрис.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября.

США Александр Вучич Выборы
05 ноября 2024, 01:29
Американцы заколотили окна из-за страха перед новым штурмом Капитолия
Unsplash
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Опасаясь беспорядков после подведения итогов выборов президента США, жители Вашингтона начали укреплять здания. Об этом сообщила газета The Times.

Полиция Вашингтона объявила об отсутствии информации об угрозе погромов, однако горожане решили подготовиться. Некоторые предприятия заколотили окна. Секретная служба США установила стальной забор вокруг Военно-морской обсерватории, которая является официальной резиденцией вице-президента. кандидата от Демпартии Камалы Харрис. Похожие заграждения появились вокруг Белого дома и комплекса Казначейства.

«Надеюсь, победит нужный человек», - сказал работавший возле резиденции американского лидера бригадир Дэн Абрамс.

По информации издания, итоги выборов станут известны в течение нескольких дней. Университет Флориды сообщил, что в предварительном голосовании приняли участие свыше 78 миллионов человек.

В 2021 году сторонники республиканца Дональда Трампа штурмовали Капитолий. Среди участников беспорядков оказались знаменитости, в том числе лидер группы Iced Earth Джон Шаффер.

США Белый дом в США Вашингтон Дональд Трамп Беспорядки Выборы президента США Штурм Капитолия сторонниками Трампа
04 ноября 2024, 23:46
«Не будет коллапса». Западу указали на заблуждение о России
РИА «Новости»
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Россия успешно приспособилась к санкциям, ее экономика процветает. Надежды стран Запада на коллапс не оправдались, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале Duran.

«Не будет коллапса в следующем году, не будет ни через год, ни через пять или 10 лет. <…> И многие на Западе начинают понимать, что Россия хорошо приспосабливается к санкциям, она на самом деле процветает», - сказал он.

Меркурис напомнил, что инициаторы антироссийских санкций прогнозировали развал экономики страны с 2014 года. Они рассчитывали, что от ужесточения рестрикций она рухнет, как карточный домик. Аналитик заявил, что Запад ошибся, и обратил внимание на инвестиционный бум в России.

Новый пакет санкций ввели США. Минфин утвердил ограничения против оборонно-промышленного комплекса России, но разрешил операции по энергетическим сделкам через некоторые банки.

Международные отношения Санкции Россия Запад Экономика
04 ноября 2024, 20:05
Раскрыт состав российской помощи КНДР в рамках Договора о партнерстве
Freepik
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Россия расплатится с КНДР за поставки вооружений и военных продовольствием в виде нескольких сотен тонн риса, космическими технологиями для запуска спутников, а также дополнительным финансированием. Об этом в комментарии изданию The Korea Herald заявил член комитета по разведке Южной Кореи Ви Сон Лак.

Он пояснил, что такие данные содержатся в отчете государственного Института стратегии национальной безопасности.

Парламентарий подчеркнул, что КНДР постарается получить максимальную выгоду от сотрудничества с Россией. Он пояснил, что общий объем производимого в соседней стране риса составляет около четырех миллионов тонн в год. Но этого недостаточно, поэтому поставки продовольствия из РФ существенно сократят дефицит. Для страны, которая сталкивается с голодом, это серьезная помощь.

По словам Ви, кроме продовольствия, КНДР рассчитывает получить доступ к космическим технологиям для развития собственных спутниковых программ. Он также добавил, что, помимо основной помощи, Северная Корея получает деньги за счет присланных солдат, которым пообещали платить зарплату в размере около 2000 долларов ежемесячно, которые военные отдадут в казну.

В начале ноября заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что договор о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей предусматривает в том числе военную поддержку в случае акта агрессии в адрес одной из стран.

Еда Россия Южная Корея КНДР

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