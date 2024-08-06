Мадуро пообещал перейти с WhatsApp на Telegram

Он указал, что удалит WhatsApp со своего телефона, и призвал молодежь сделать то же самое.

«Потому что там преступники угрожают молодежи, популярным лидерам. За телефонами в Колумбии, Майами, Перу, Чили прячутся трусы», - рассказала глава государства.

Лидер Венесуэлы обвинил владельцев WhatsApp, а также соцсетей TikTok и Instagram* в распространении ненависти в стране. Он также сравнил ситуацию с мессенджерами и соцсетями с «киберфашистским переворотом».

Ранее в Венесуэле начались беспорядки и акции протеста в связи с переизбранием Мадуро. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, венесуэльская оппозиция не может смириться со своим поражением. Он призвал ее поздравить Мадуро, который набрал более 50% голосов, с победой на выборах.

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