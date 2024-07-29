Мадуро обвинил хакеров в атаке на систему избиркома в Венесуэле
Венесуэла подверглась серьезной хакерской атаке на систему избирательной комиссии. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро во время выступления перед сторонниками. Его процитировало РИА «Новости».
«Мы сегодня поздно вечером подверглись массивной хакерской атаке, мы знаем, из какой страны она происходила, я не буду говорить», - указал он.
Атаке подверглась система национального избирательного совета. По его словам, оппозиция не хотела, чтобы результаты голосования объявили в понедельник, 29 июля.
Мадуро подчеркнул, что генеральная прокуратура проведет расследование по факту случившегося, а также поздравил технических специалистов с успешной борьбой с хакерской атакой.
По предварительным данным, Николас Мадуро победил на президентских выборах. По итогам обработки 80% протоколов он набрал 51,2% голосов.
Лидер Аргентины Хавьер Милей заявил, что не признает победу Мадуро. Он назвал результат выборов мошенничеством и от имени всей страны выразил надежду, что «вооруженные силы защитят демократию и волю народа».