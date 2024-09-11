Мадуро назвал президента Доминиканы вором из-за ареста своего самолета

Стая волков нападала на жителей индийского штата Уттар-Прадеш. Местные жители поймали пятого хищника с помощью дрона, сообщило издание Hindustan Times.

Нападения на людей в округе Бахрайч начались весной. Жертвами волков-людоедов стали 10 человек, преимущественно дети. После этого власти штата впервые за последние 50 лет разрешили стрелять волков на месте.

Стая состояла из шести волков, среди них был один хромой. По одной версии местных жителей, он мстил людям за свою хромоту.

Первого волка выследили 19 августа. Еще трех отловили в течение 10 дней. Поиски пятого длились примерно столько же. На свободе остался еще один волк-людоед. Для его ликвидации в округ направили девять стрелков.

Ранее в Курганской области жертвой нападения волка стала местная жительница.

Хищник растерзал женщину , когда та вышла гулять со своим псом.