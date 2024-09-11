11 сентября 2024, 03:57

Мадуро назвал президента Доминиканы вором из-за ареста своего самолета

РИА «Новости»
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро после конфискации своего самолета на территории Доминиканской республики назвал президента этой страны Луиса Абинадера бандитом. Об этом он заявил в ходе заседания правительства.

«Меня оставили без самолета. Это вор, президент Доминиканской республики Абинадер, бандит и вор», - сказал Мадуро.

Венесуэльский лидер напомнил, что он у него много раз было общение с Абинадером «лицом к лицу», и у того не получится уйти от ответственности. Мадуро также отметил, что доминиканский народ «выставит ему счет» за арест самолета.

Власти США конфисковали президентский борт Мадуро. Арест воздушного судна произошел в Доминикане. Официальный представитель Мария Захарова раскритиковала действия США. Она предположила, что самолет Мадуро передадут бывшему лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо.

США Венесуэла Николас Мадуро Самолеты Аресты
11 сентября 2024, 01:08
В Индии поймали стаю волков, растерзавших 10 человек
Freepik
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Стая волков нападала на жителей индийского штата Уттар-Прадеш. Местные жители поймали пятого хищника с помощью дрона, сообщило издание Hindustan Times.

Нападения на людей в округе Бахрайч начались весной. Жертвами волков-людоедов стали 10 человек, преимущественно дети. После этого власти штата впервые за последние 50 лет разрешили стрелять волков на месте.

Стая состояла из шести волков, среди них был один хромой. По одной версии местных жителей, он мстил людям за свою хромоту.

Первого волка выследили 19 августа. Еще трех отловили в течение 10 дней. Поиски пятого длились примерно столько же. На свободе остался еще один волк-людоед. Для его ликвидации в округ направили девять стрелков.

Ранее в Курганской области жертвой нападения волка стала местная жительница.

Хищник растерзал женщину , когда та вышла гулять со своим псом.

Дети Индия Животные
11 сентября 2024, 00:07
Кнайсль назвала главные лидерские качества Путина
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин в любой ситуации остается джентльменом и очень хорошо разбирается в человеческой природе, что делает его отличным главой государства. С таким заявлением выступила бывший министр иностранных дел Австрии и действующий глава руководитель центра G.O.R.K.I. СпБГУ Карин Кнайсль на площадке выставки «Мой Петербург».Трансляция мероприятия прошла на странице Комитета по внешним связям правительства города во «ВКонтакте».

Бывший дипломат подчеркнула, что Путин, благодаря своим качествам сильно изменил Россию в лучшую сторону. Поэтому она испытывает к нему искреннее уважение.

«Он очень умный человек и при этом джентльмен. Он очень хорошо понимает человеческую природу, потому что для того, чтобы управлять людьми и возглавить их, это необходимо», - заявила Кнайсль.

В ходе своего выступления бывший министр иностранных дел Австрии подчеркнула, что количество свобод в России и арабских странах сейчас намного больше, чем в странах Запада.

По ее словам, Европа прошлых лет умерла и потеряла статус места, где руководит право.

Кнайсль подчеркнула, что сильнейшие политики прошлого, к которым она отнесла Маргарет Тэтчер Шарля де Голля и Сильвио Берлускони в современных условиях Евросоюза не смогли бы выжить.

Австрия Россия Владимир Путин
10 сентября 2024, 19:20
Раскрыт секрет сбросившего вес Орбана
Global Look Press
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан удивил свое окружение резким сбросом веса. Как сообщил портал Blikk, политик изменил режим питания, а также перешел на регулярные силовые тренировки «русским методом».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан удивил свое окружение резким сбросом веса. Как сообщил портал Blikk , политик изменил режим питания, а также перешел на регулярные силовые тренировки «русским методом».

Так венгерские журналисты назвали занятия с использованием гирь, которые получили популярность во времена Советского Союза.

По данным издания, Орбан занимается со спортивным инвентарем до пяти раз в неделю и даже берет гири с собой в заграничные поездки, чтобы не срывать процесс сброса веса.

Ранее своим секретом похудения поделился российский певец Ярослав Дронов, известный как Shaman. Он пояснил, что в молодости весил 92 килограмма, но после взятия питания под контроль лишний вес ушел быстро. Исполнитель подчеркнул, что сохранить форму помогает работа, во время которой он забывает о еде.

Виктор Орбан
10 сентября 2024, 00:04
Раскрыт смысл суетливых движений Дурова на прогулке в Париже
Соцсети
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Вышедший из-под стражи под залог, но находящийся под запретом покидать территорию Франции основатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров воспользовался возможностью прогуляться по улицам Парижа. Случайно снятое видео с предпринимателем быстро разлетелось по Сети, но многих смутили ломаные движения владельца популярного мессенджера. Скрытые сигналы тела Дурова для Life.ru прочитала психолог и эзотерик Аделина Блэкмун.

Собеседница журналистов отметила, что предприниматель чрезвычайно напряжен и демонстрирует неуверенность в безопасности того места, где он оказался.

«То, что он идет озираясь и натыкаясь на столбики ограждения, может говорить о том, что не так часто ему приходится передвигаться в толпе обычных людей, без охраны или без другого прикрытия», - пояснила Блэкмун.

Психолог подчеркнула, что суетливость предпринимателя свидетельствует о его желании взять ситуацию под свой контроль и не горит желанием встретиться с журналистами или папарацци.

«При этом Дуров, как всегда, одет во все черное и выглядит максимально узнаваемо», - отметила специалист.

Собеседница добавила, что на идущую рядом девушку Дуров не обратил никакого внимания, рассматривая ее в качестве простой сопровождающей и полностью отдавшись мучившим его вопросам.

По данным издания Politico власти Франции для предъявления обвинения создателю и владельцу мессенджера Telegram Павлу Дурову об оказании криптографических услуг, которые сохраняют конфиденциальность пользователя впервые применили закон 2004 года.

Он обязывает компании предоставлять государственному агентству по кибербезопасности технические характеристики используемых инструментов, а также исходный код программных обеспечениях. До дела Дурова к технологическим платформам этот закон не применяли.

Франция Павел Дуров Психология Павла Дурова арестовали во Франции

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