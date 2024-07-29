Мадуро набрал 51,2% голосов на выборах президента Венесуэлы
В Венесуэле подвели предварительные итоги президентских выборов. Президент Национального избирательного совета Элвис Аморосо объявил, что Николас Мадуро одержал победу с 51,2% голосов. Об этом сообщил El Nacional.
Члены избирательных комиссий обработали 80% бюллетеней. Исполняющий обязанности президента получил 5 150 092 голоса, 51,2%, а его соперник Эдмундо Гонсалес - 4 445 978 голосов, 44,2%. Явка избирателей достигла 59%.
Аморосо поблагодарил международных наблюдателей и сообщил об атаке на избирательную систему. По его словам, началось расследование.
Штаб Мадуро уже объявил о победе на президентских выборах , но отказался озвучивать конкретные результаты. Руководитель команды Хорхе Родригес заявил, что сделанный венесуэльцами выбор позволит построить будущее страны.