«Венесуэла открыта миру и подписала контракты с иностранными инвесторами, чтобы открыть путь к новому этапу торгово-экономических, политических и культурных отношений с другими странами», - отметили журналисты.

Мадуро подчеркнул, что Венесуэла заинтересована в возможностях, которые дает БРИКС. Ранее президент получил приглашение на саммит объединения, который пройдет в октябре России.

Сейчас законодатели США и Евросоюза вынуждают Мадуро уйти с должности президента после прошедших выборов. Они угрожают ему «ответственностью», если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства, и убеждают мир признать победителем голосования оппозиционера Эдмундо Гонсалеса.

Для некоторых стран Мадуро является неудобным политиком, заявлял ранее политолог Сергей Маркелов. Но единственный сценарий, при котором могут состояться новые выборы, - это смерть нынешнего президента, физическое устранение. Еще один вариант - полное уничтожение экономики государства.