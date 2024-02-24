Люксембург назвал «ошибкой» чествование Гунько в парламенте Канады

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По словам политика, канадцы не знали всю историю Гунько, поэтому его чествование было ошибкой.

«Ошибка в канадском парламенте была признана также канадцами. Для меня вопрос закрыт», - подчеркнул Беттель.

Гунько пригласили в канадский парламент 22 сентября 2023 года по случаю визита украинского лидера Владимира Зеленского. Его представили рукоплещущему залу как ветерана «борьбы против русских». На самом деле он оказался экс-бойцом дивизии СС «Галичина», которая отметилась зверствами в отношении поляков, евреев, белорусов и словаков.

Посол России в Оттаве Олег Степанов подчеркнул, что власти Канады не смогут «замотать» ситуацию с чествованием Гунько. Дипломат назвал произошедшее вселенским позором.