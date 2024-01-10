«Люди в панике». Живущая в Эквадоре россиянка рассказала о ситуации в стране

«Вчера у нас (пригород Кито) было относительно спокойно. Правда, в городке рядом было предупреждение о возможных бомбах. В Кито вчера всех людей отпустили с работы пораньше, люди в панике. Автобусы многие перестали циркулировать по маршруту, кафе, магазины закрылись, ДПС исчезла с улиц», - рассказала собеседница.

Она напомнила об истории с телеканалом TC Televisión, куда ворвались вооруженные люди и в прямом эфире взяли ведущих в заложники. По словам женщины, убийство для бандитов - не проблема, но у них вряд ли была такая цель. Скорее всего, они просто хотели запугать людей, и им это удалось.

«В целом, как по мне, мнение, что наркокартели хотят взять власть в свои руки, видя некомпетентность президента, - верно. <…> Надеюсь, что президент, какой бы беззубый он не был, не подаст в отставку, потому что это хоть какая-то легитимная власть. В принципе, вчера большинство политиков высказалось в поддержку его решений. Главное, чтобы власть не шла на уступки, как мне кажется», - заявила россиянка.

По ее словам, то, что президент назвал наименования банд и квалифицировал их как террористов, развязывает руки военным для применения оружия. Однако непонятно, каким будет ответ картелей - у них «тормозов нет», заключила жительница Эквадора.

В стране действует режим «внутреннего вооруженного конфликта» , который власти ввели из-за ухудшения ситуация в сфере безопасности после побега из тюрьмы главарей преступных группировок. В исправительных учреждениях вспыхнули бунты, в Эквадоре начались беспорядки.