Люди узнают о взрыве звезды Бетельгейзе за неделю до события

По его словам, люди смогут подготовиться к этому событию и понаблюдать за ним. Яркость взрыва можно сравнить со светом луны.

«Мы узнаем, что Бетельгейзе взорвалась, примерно за неделю до того, как увидим вспышку. Красные сверхгиганты, они совершенно огромного размера», - заявил эксперт.

Он отметил, что если бы Бетельгейзе расположилась в нашей солнечной системе, то Марс и пояс астероидов точно бы оказались внутри. Когда ядро звезды сколлапсирует, то энергии нужно будет высвободиться и она станет видимой. Это может занять разное время, все зависит от размера звезды.

Ранее специалист по космической тематике Александр Галкин рассказал, почему на Солнце иногда случаются вспышки и стоит ли их бояться. По его словам, опасность такого явления зависит от того, в каком именно месте случилась вспышка.