14 февраля 2024, 13:08

«Любят тишину». В Кремле ответили на вопрос обмена между Россией и США

РИА «Новости»
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Вопросы обмена заключенными между Россией и США любят тишину, процесс входит в зону интересов обеих стран. На это указал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Я не могу ничего сказать. Могу напомнить слова Владимира Путина о том, что такие дела могут решаться только в тишине, так как любят тишину. В наших интересах, как и интересах США, чтобы все это решали в тишине», - сказал он.

Ранее стало известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с американцем Полом Уиланом, которого задержали в России по подозрению в шпионаже в 2020 году. Сейчас он находится в колонии строгого режима в Мордовии.

Путин во время пресс-конференции в декабре прошлого года заявлял, что Россия не отказывается от диалога с США по этим вопросам, но ждет от американской стороны приемлемого предложения.

В марте 2023 года в Екатеринбурге задержали американского журналиста Эвана Гершковича, он собирал данные, составляющие государственную тайну. Путин отмечал, что журналист работал в России в интересах спецслужб США.

США Заключенные Дмитрий Песков Россия
14 февраля 2024, 13:11
Нападающий «Спартака» Промес получил шесть лет тюрьмы за контрабанду кокаина
РИА «Новости»
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Обвиняемого в контрабандной поставке более тонны кокаина в Нидерланды футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса приговорили к шести годам тюрьмы. Как сообщила газета De Telegraaf, решение принял суд Амстердама.

Обвиняемого в контрабандной поставке более тонны кокаина в Нидерланды футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса приговорили к шести годам тюрьмы. Как сообщила газета De Telegraaf , решение принял суд Амстердама.

Такой же срок получил двоюродный брат футболиста Марилио В., проходящий по этому делу соответчиком.

Груз с наркотиком таможня порта Антверпена обнаружила в конце января 2020 года. Кокаин спрятали в мешках с морской солью, которые перевозил контейнеровоз из Бразилии.

Контрабандисты успели выгрузить часть партии весом в 650 килограммов. Вторую часть груза в 712 килограммов перехватили таможенники.

Сторона обвинения настаивала, что всей операцией по перевозке кокаина руководил именно Промес, а его родственник оказывал посильную помощь.

Прокуратура потребовала для футболиста девять лет заключения и восемь лет для его сообщника. Суд не согласился и вынес более мягкий приговор в виде шести лет для каждого обвиняемого.

Промес на судебном заседании не присутствовал. Вместе с другими игроками «Спартака» он уехал на сборы в Объединенные Арабские Эмираты. Наличие резидентской визы ближневосточной страны позволило ему не опасаться депортации.

Своей вины спортсмен не признал. Адвокаты Промеса настаивали, что вся версия обвинения построена на косвенных уликах.

Это не первое уголовное дело в отношении Квинси Промеса. В прошлом году футболиста приговорили к полутора годам тюрьмы за удар ножом родственника на вечеринке. Сейчас приговор находится на апелляционном рассмотрении, но в рамках гражданского производства Промеса обязали выплатить пострадавшему компенсацию.

Суд Спартак Контрабанда Футбол Тюрьмы Приговоры Кокаин Нидерланды
14 февраля 2024, 10:39
Латвия отреагировала на объявление своих министров в розыск в России
РИА «Новости»
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Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш сообщил в соцсети Х, что вызвал российского дипломата из-за объявления в России в розыск латвийских чиновников. По его мнению, это политически мотивированное решение.

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш сообщил в соцсети Х , что вызвал российского дипломата из-за объявления в России в розыск латвийских чиновников. По его мнению, это политически мотивированное решение.

«В МИД вызван временный поверенный посольства РФ из-за публично доступного списка бывших и нынешних должностных лиц Латвии, против которых Россия возбудила политически мотивированные дела», - написал глава внешнеполитического ведомства.

Латвийская сторона потребовала «объяснений» от российского дипломата, уточнили в заявлении на сайте МИД прибалтийской страны.

МВД России объявило в розыск главу Минфина Латвии Арвилса Ашераденса, еще ряд чиновников и министров стран Прибалтики. В базе ведомства также появилась информация о розыске премьера Эстонии Каи Каллас , которая известна своей русофобской позицией. В МИД РФ пояснили, что за надругательство над исторической памятью о борьбе с нацизмом придется отвечать.

Латвия Россия МИД РФ
14 февраля 2024, 08:21
Министру внутренней безопасности США объявили импичмент
РИА «Новости»
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Палата представителей конгресса США объявила импичмент главе министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркасу. Об этом сообщил телеканал CNN.

Майоркас стал первым руководителем на этой должности за почти 150 лет, которому объявили импичмент. За его отставку проголосовали 214 членов Палаты, тогда как 213 высказались против. При этом трое представителей Республиканской партии встали на сторону демократов и поддержали Майоркаса.

Республиканская партия обвинила министра в преступлениях при защите южной границы США.

«Майоркас с первого дня в своей должности последовательно и умышленно не соблюдал иммиграционное законодательство, что привело к самой крупной пограничной катастрофе в истории страны», - сказал перед голосованием спикер Майк Джонсон.

По его словам, Майоркас своим ложными высказывания в конгрессе подорвал общественное доверие, нарушил присягу и мешал законному надзору.

Ранее стало известно, что законопроект о выделении 95 миллиардов долларов Украине, Тайваню и Израилю набрал необходимое количество голосов в сенате США.

США Конгресс США
14 февраля 2024, 07:52
Россия перестала платить ежегодные взносы в Арктический совет
РИА «Новости»
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Россия временно прекратила ежегодные взносы в Арктический совет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министерство иностранных дел.

«На данный момент выплата Россией ежегодных взносов в бюджет Арктического совета приостановлена - до возобновления практической работы в данном формате с участием всех стран-членов», - подчеркнули в дипведомстве.

В министерстве уточнили, что речь идет о реализации общих проектов, в том числе по сохранению тонкой экосистемы Заполярья, проведении полярных исследований, гуманитарных связях, улучшении качества жизни и народов Крайнего Севера.

Как отмечала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, РФ может выйти из Арктического совета, если тот будет перерастать в недружественное сообщество. Об этом также говорил посол по особым поручениям дипведомства Николай Корчунов. Он подчеркивал, что Россия может покинуть Арктический совет , если его работа не будет отвечать интересам страны.

Россия Арктика МИД РФ

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