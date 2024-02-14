«Любят тишину». В Кремле ответили на вопрос обмена между Россией и США

«Я не могу ничего сказать. Могу напомнить слова Владимира Путина о том, что такие дела могут решаться только в тишине, так как любят тишину. В наших интересах, как и интересах США, чтобы все это решали в тишине», - сказал он.

Ранее стало известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с американцем Полом Уиланом, которого задержали в России по подозрению в шпионаже в 2020 году. Сейчас он находится в колонии строгого режима в Мордовии.

Путин во время пресс-конференции в декабре прошлого года заявлял, что Россия не отказывается от диалога с США по этим вопросам, но ждет от американской стороны приемлемого предложения.

В марте 2023 года в Екатеринбурге задержали американского журналиста Эвана Гершковича, он собирал данные, составляющие государственную тайну. Путин отмечал, что журналист работал в России в интересах спецслужб США.