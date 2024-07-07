07 июля 2024, 16:46

Любой результат выборов во Франции назвали победой России

Global Look Press
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Любой результат второго тура парламентских выборов во Франции станет победой для России и грозит снижением уровня поддержки Украины. Об этом сообщила британская газета The Independent.

«Если „Национальное объединение“ получит большинство голосов в парламенте, то его вероятный представитель Джордан Барделла настаивает на отказе от отправки Украине большого количества оружия дальнего радиуса действия и непреклонен в том, чтобы не отправлять армию Франции в зону конфликта», - отметили журналисты.

Если «Национальное объединение» не получит большинство в парламенте, то этот орган все равно окажется парализован в вопросах внешней политики.

«Любой из результатов станет для Москвы победой, трудно представить что-то иное», - заключили авторы статьи.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров признался, что не видит признаков демократии в выборах во Франции.

Франция Выборы
07 июля 2024, 17:10
Иранский эсминец завалился на бок в Персидском заливе
Global Look Press
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У причала в районе города Бендер-Аббас иранской провинции Хормозган при ремонте потерял равновесие эскадренный миноносец Sahand военно-морских сил армии Ирана. Об этом сообщило агентство YJC.

Глубина у берега была небольшой, поэтому судну удалось довольно быстро вернуть равновесие.

По данным журналистов, пострадали несколько человек. Их доставили в больницы.

Агентство Tasnim уточнило, что находившийся в Персидском заливе эсминец накренился из-за попадание воды в цистерны.

Гендиректор верфи ISOICO Салман Зарби в беседе с ISNA назвал возможной причиной случившегося неисправность балластной цистерны. Он также допустил, что вода попасть из места расположения валов эсминца во время ремонта. Корабль частично затопило.

Эсминец Sahand спустили на воду в декабре 2018 года после шестилетнего строительства. Его оснастили двумя типами ракет - «земля-земля» и «земля-воздух» - современной станцией радиолокации. На корабле есть вертолетная площадка, в течение пяти месяцев в плавании ему не требуется дозаправка.

Корабли Иран Армия
07 июля 2024, 16:03
США испугались последствий новых санкций на российскую нефть
РИА «Новости»
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Администрация президента США Джо Байдена заблокировала предложение Министерства финансов об ужесточении санкций против перевозящих российскую нефть танкеров. Источники газеты The New York Times объяснили такое решение боязнью роста цен на топливо перед президентскими выборами.

По данным журналистов, представители Минфина предложили ввести дополнительные штрафы для перевозящих российское сырье танкеров, но чиновники отказались пойти на такой шаг, объяснив, что внутренний рынок топлива ответит на подобное решение подъемом цен.

По их мнению, это сильно скажется на рейтингах Джо Байдена, который уже потерял поддержку электората после провальных дебатов с кандидатом от республиканской партии Дональдом Трампом.

США и входящие в G7 страны, включая Австралию, ввели так называемый потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель в 2022 году. Запрет распространили на страхование танкеров, перевозящих сырье выше установленной цены.

Россия перенаправила нефть в дружественные страны , где ее смешивали или перерабатывали, продавая по всему миру. Кроме того, появился флот танкеров, перевозящий российскую нефть без страховки. Погрузку вели в нейтральных водах.

В мае этого года о негативном влияние потолка цен на российскую нефть заявил Международный клуб страховщиков International Group of P&I Clubs, базирующийся в Лондоне. Компании заявили, что в теневой флот морских перевозок начали включаться все больше игроков, которым не требуется оформление страхования грузов.

США Санкции Нефть Россия Цена на нефть Джо Байден
07 июля 2024, 15:41
Попытки США помешать строительству АЭС в Турции оценили в Росатоме
Global Look Press
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Власти США предпринимают все попытки, чтобы помешать Росатому продолжить работу над строительством атомной электростанции «Аккую» в Турции. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Он пояснил, что речь идет о санкциях против системы взаиморасчетов и аресте финансов, которыми обмениваются банки России и Турции.

«Они арестовывают деньги. Они - это американцы, которые ходят между нашими юридическими лицами, между нашими банками. Ну и по мелочи много чего „прилетает“», - заявил Лихачев.

На просьбу оценить влияние американских санкций на продолжение работы над проектом глава Росатома ответил поговоркой «Собаки лают - караван идет».

В апреле прошлого года президент России Владимир Путин назвал «Аккую» самой крупной АЭС в истории. Он подчеркнул, что после запуска объекта Турция войдет в число стран, производящих атомную энергию.

Первый из четырех блоков АЭС в Росатоме пообещали ввести в июле 2025 года. Глава Росатома обращал внимание, что все полученные средства от турецкой станции вложат в строительство еще одной АЭС на территории Турции.

США Турция Строительство Санкции Россия АЭС Росатом
07 июля 2024, 14:02
Лавров не увидел признаков демократии во французских выборах
РИА «Новости»
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Глава МИД России Сергей Лавров заметил, что выборы во Франции не сильно напоминают демократию. Фрагмент беседы с министром опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Уже состоялся первый тур выборов, а всего у них два тура. Второй тур, судя по всему, задумали для манипуляции волеизъявлением в первом туре. Они уговаривают некоторых кандидатов отказаться от участия в выборах, чтобы расчистить возможность, как они утверждают, для победы популистов или консерваторов», - объяснил глава внешнедипломатического ведомства.

Лавров добавил, что, если бы результаты первого тура стали основой для формирования парламента Франции, в стране начались бы серьезные перемены.

По итогам первого тура победу одержала партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен. Второй тур выборов стартовал утром в воскресенье.

Ле Пен пообещала заблокировать отправку французских военных на территорию Украину в случае победы.

Сергей Лавров Франция Выборы

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