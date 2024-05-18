18 мая 2024, 23:22

«Любопытно». Маск обратил внимание на продажу товаров западных производителей в России

Global Look Press
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Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал видео одного из пользователей соцсетей, который продемонстрировал наличие в российских магазинах товаров западных производителей, несмотря на санкции и решение ряда компаний прекратить деятельность на территории РФ. Реакцию бизнесмен опубликовал на своей странице в соцсети X.

«Любопытно», - написал Маск.

Автор публикации, которую прокомментировал миллиардер, отметил, что в РФ сегодня нет продукции практически ни одного бренда, которую нельзя было бы приобрести.

Это касается электроники, ювелирных украшений, одежды, обуви и игрушек.

Ранее Маск заявил о критическом состоянии американской экономики. Он заявил, что федерального бюджета США может хватить только на то, чтобы выплачивать проценты по долгам.

Торговля Санкции Россия Илон Маск Экономика
18 мая 2024, 22:47
«Восточный щит». Польша выделит 2,5 миллиарда долларов на укрепление границы
РИА «Новости»
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Польша потратит 2,5 миллиарда долларов на укрепление границы на востоке страны. Об этом, как сообщило агентство Bloomberg, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Польша потратит 2,5 миллиарда долларов на укрепление границы на востоке страны. Об этом, как сообщило агентство Bloomberg , заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Мы начинаем грандиозный проект строительства безопасной границы, <…> работы мы уже начали», - отметил политик.

По его словам, речь идет о строительстве оборонительных укреплений на 400-километровом участке границы с Россией и Белоруссией.

Национальный план по модернизации защитной линии получил название «Восточный щит».

Ранее Туск призвал ЕС помочь с финансированием в создании фортификационных сооружений на востоке страны. Он указал, что речь идет об обеспечении безопасности внешней границы всего европейского блока.

Белоруссия Международные отношения Польша
18 мая 2024, 21:44
В США могут провести самую крупную в истории депортацию мигрантов
РИА «Новости»
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Помощники бывшего президента Штатов Дональда Трампа, который стал фаворитом среди республиканцев на выдвижение в лидеры США, составили планы по беспрецедентному подавлению иммиграции. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal, сославшись на знакомые с ситуацией источники.

Помощники бывшего президента Штатов Дональда Трампа, который стал фаворитом среди республиканцев на выдвижение в лидеры США, составили планы по беспрецедентному подавлению иммиграции. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal , сославшись на знакомые с ситуацией источники.

В газете отметили, что план будет направлен на превращение антиммиграционной риторики Трампа в политику и достижение готовности в первый же день его президентства остановить поток приезжих через мексиканскую границу, отказаться от иммиграционной программы администрации нынешнего главы Америки, а также сформировать основы для «крупнейшей массовой депортации в истории» страны.

Для достижения этих целей намерены ускорить слушания по предоставлению убежища и заставить другие государства принимать депортированных граждан. По оценке Трампа, власти могут депортировать около 20 миллионов человек.

Ранее стало известно, что в американском сенате согласились расширить полномочия правительства по вопросам пресечения незаконной миграции. Нынешний глава государства Джо Байден решил принять более жесткие меры в области, которую некоторые избиратели считают более слабой, чем у Трампа.

США Мигранты Дональд Трамп
18 мая 2024, 21:00
Германия предостерегла Израиль от полномасштабной наземной операции в Рафахе
Unsplash
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Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег Израиль от полномасштабной наземной операции в Рафахе. Его слова привело агентство DPA.

«Безответственно сейчас думать о нападении на Рафах, где многие миллионы беженцев нашли убежище и находятся без защиты», - подчеркнул политик.

По его словам, с этим мнением согласны в Европе и США. Канцлер призвал оказать дополнительную помощь палестинскому населению.

В сектор Газа необходимо поставить достаточное количество гуманитарного груза.

После провала переговоров с ХАМАС израильские военные обстреляли Рафах. Очевидцы сообщили о боевых действиях на территории города и воздушных ударах.

Алжир и Словения обратились в ООН. Они потребовали провести заседание Совбеза организации в связи с действиями ЦАХАЛ в Газе.

Германия Израиль Военные Конфликт Израиля и Палестины
18 мая 2024, 20:57
Зачинщиков волнений в Бишкеке задержала полиция
РИА «Новости»
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Полиция Бишкека задержала четверых иностранцев и двоих граждан Киргизии за массовую драку 13 мая, послужившую поводом для волнений в городе. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

«По уголовному делу по факту хулиганства задержаны и водворены в изолятор временного содержания четверо иностранных граждан», - заявил представитель полиции.

Также задержали двух уроженцев Киргизии, которые участвовали в нападении на иностранцев. Конфликт в одном из хостелов Бишкека произошел 13 мая. За этим последовала акция протеста , участники которой требовали правосудия. В центре столицы собрались около тысячи человек, полиция оцепила район и выставила водометы.

Драки Киргизия Протесты Беспорядки Полиция

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