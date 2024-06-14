По словам главы государства, западная схема обеспечения безопасности и процветания в мире, провозглашенная «единственно правильной», перестала работать. Президент назвал главный принцип «дипломатии по-натовски» при решении сложных междоусобных конфликтов - обвинить во всех грехах одну из сторон, которая неугодна альянсу, и обрушить на нее экономические санкции, политическую, информационную, военную мощь. Путин напомнил, что такой подход применили в Югославии , Ираке, Сирии, Афганистане, Ливии и других странах.

«По сути, ни одна страна в мире не застрахована от того, чтобы пополнить этот печальный список», - сказал он.

Путин обвинил Запад в попытке вмешаться во внутренние дела стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Он объяснил это попыткой усилить давление на государства, развитие которых решили сдерживать.