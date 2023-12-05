Лула да Силва пригласит Путина на саммит G20 в Бразилию

«Приедет Путин или нет, его пригласят. Против него есть процесс, он должен оценить последствия», - заявил Лула да Силва.

Политик не стал оценивать решение МУС и добавил, что, если Путин решит принять участие в G20, он знает, «что может произойти, а может и не произойти».

Бразилия, в отличие от России или США, признает юрисдикцию МУС.

В сентябре Лула да Силва заявил, что планирует приехать на саммит БРИКС в Россию, а также пригласит Путина на саммиты G20 и БРИКС в Бразилии. Политик добавил, что, пока возглавляет Бразилию, Владимира Путина не задержат в этой стране в связи с ордером МУС. На это нет «ни единого шанса».