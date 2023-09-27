Лукашевич заявил, что Запад использовал ОБСЕ для распространения фейков о России

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«Западные страны стремятся использовать ОБСЕ, чтобы штамповать откровенные фейки на основе якобы чьих-то рассказов о каких-то „российских военных преступлениях“», - подчеркнул Лукашевич.

В качестве примера он привел историю об ударе ракетным комплектом «Точка-У» по вокзалу Краматорска, когда итальянские журналисты нашли украинский серийный номер на обломках хвостовой части ракеты. Однако даже такие очевидные доказательства не останавливают Запад.

Лукашевич отметил, что оппонентов РФ возмущает присутствие страны в ОБСЕ.

«Россия в ОБСЕ для них - как „кость в горле“, которая мешает беспрепятственно строить свой „миропорядок, основанный на правилах“», - объяснил дипломат.

Именно поэтому западные страны начали активно пытаться исключить государство из Организации.

«И это на фоне того, что они сами дают в руки украинским преступникам-неонацистам современные и разрушительные вооружения, <…> чтобы конфликт длился еще дольше, а жертв было еще больше», - констатировал постпред РФ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад не хочет всерьез показать понимание происходящего на Украине, поэтому делает все для решения вопроса на поле боя.

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