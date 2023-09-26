Лукашенко заявил о встрече с Путиным в октябре в Киргизии

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«[С президентом России] 15 октября встречаемся в Кыргызстане», - сказал Лукашенко на встрече с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко в Минске.

Также лидер Белоруссии сообщил, что в минувший понедельник, 25 сентября, провел с Путиным телефонные переговоры. Во время беседы стороны обсудили крупные совместные проекты двух стран, пояснил он.

Также Лукашенко добавил, что в сотрудничестве с субъектами РФ республика хотела бы сделать ставку прежде всего на Ленобласть. Отношения с этим регионом, по его мнению, можно назвать образцово-показательными, отметило БелТА.

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