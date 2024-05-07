Лукашенко заявил о небывалой прежде близости мира к ядерной войне

«Я человек мирный, я не хочу войны. Я историк и хорошо знаю, что Белоруссия всегда вела не только и не столько свои войны. Белоруссия всегда была театром военных действий», - подчеркнул Лукашенко.

Отдельно президент республики отметил, что заявления западных политиков, особенно это касается Франции, ведут к эскалации напряженности не только на европейском континенте, но и в мире в целом.

При этом Лукашенко признался, что не верит в то, что французский лидер Эммануэль Макрон, заявляющий о готовности ввести войска на Украину и начать войну, действительно готов к этому.

«Или, например, польские власти, или еще кто - что они на самом деле сделают то, о чем говорят», - добавил президент Белоруссии.

По его словам, чтобы этого не произошло, важно проявлять силу, организованность и монолитность.