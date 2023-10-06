Лукашенко заявил, что Зеленский ведет себя правильно

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Он отметил, что россияне и белорусы называют Зеленского попрошайкой.

«„Такой-сякой, себя ведет несолидно-непорядочно“. И так далее. Я должен сказать вам, что Зеленский ведет себя абсолютно правильно», - сказал Лукашенко.

Он объяснил, что Украина давно готовилась к конфликту и создавала в Донбассе эшелонированную оборону. Соединенные Штаты обещали Зеленскому помочь. Власти США убедили главу киевского режима в том, что мобилизуют все силы и дадут деньги и вооружение, чтобы воевать «до последнего украинца». Из-за этого Зеленский согласился идти дальше.

А коллективный Запад то невовремя помогает, то передает старое вооружение, констатировал Лукашенко. Поэтому президент Украины едет и требует то, что обещали.

«Правильно он поступает? Правильно. Договоренность была. Это глубинная вещь. Он понимает, что его кинули», - заключил Лукашенко.

Недавно Зеленский посетил США и Канаду. По словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина , его визит оказался блеклым.