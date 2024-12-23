Лукашенко зарегистрировали кандидатом в президенты Белоруссии

Евросоюз планирует принять 16-й пакет антироссийских санкций в годовщину начала спецоперации на Украине — 24 февраля 2025 года. Об этом сообщила немецкая газета Die Welt.

По данным издания, дипломаты стран содружества подчеркнули, что вопрос о дате введении ограничений сейчас согласовывается.

Новые санкции коснутся секторов экономики России, которые ранее не были подвержен рестрикциям, либо не были охвачены ими «в достаточной степени», указал источник газеты.

Кроме того, по его данным, ограничения распространятся на лиц и организации, которые выражают поддержку специальной военной операции. Также планируется ввести запрет на въезд гражданам, внесенным в стоп-лист, и заблокировать их активы на территории стран Евросоюза.

Президент России Владимир Путин в рамках прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией заявил, что вводимые странами Запада санкции создают проблемы экономике страны, но не могут «убить» ее.

Евросоюз планирует принять 16-й пакет антироссийских санкций в годовщину начала спецоперации на Украине - 24 февраля 2025 года. Об этом сообщила немецкая газета Die Welt.