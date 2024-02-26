Лукашенко выразил надежду на скорую встречу с Эрдоганом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является примером стойкого и мудрого политика, который предан своей стране. Такое мнение выразил белорусский лидер Александр Лукашенко в поздравлении к 70-летию турецкого коллеги. Об этом написало РИА «Новости».
«Вы добились значительных достижений на государственной ниве, реализовали себя в различных отраслях», - подчеркнул он.
По мнению Лукашенко, Эрдогану присущи профессиональная активность, харизма и прагматизм. Эти качества он уважает в турецком президенте.
Глава Белоруссии выразил уверенность, что у Эрдогана впереди много планов, которые нужно осуществить ради блага Турции. Он подчеркнул, что надеется на скорую встречу с коллегой, она «откроет новую страницу» в отношениях двух стран.
Ранее Лукашенко заявил о единстве Белоруссии и России, что поможет им противостоять противникам.