26 февраля 2024, 07:55

Лукашенко выразил надежду на скорую встречу с Эрдоганом

РИА «Новости»
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является примером стойкого и мудрого политика, который предан своей стране. Такое мнение выразил белорусский лидер Александр Лукашенко в поздравлении к 70-летию турецкого коллеги. Об этом написало РИА «Новости».

«Вы добились значительных достижений на государственной ниве, реализовали себя в различных отраслях», - подчеркнул он.

По мнению Лукашенко, Эрдогану присущи профессиональная активность, харизма и прагматизм. Эти качества он уважает в турецком президенте.

Глава Белоруссии выразил уверенность, что у Эрдогана впереди много планов, которые нужно осуществить ради блага Турции. Он подчеркнул, что надеется на скорую встречу с коллегой, она «откроет новую страницу» в отношениях двух стран.

Ранее Лукашенко заявил о единстве Белоруссии и России, что поможет им противостоять противникам.

Турция Белоруссия Александр Лукашенко Реджеп Эрдоган
26 февраля 2024, 09:06
Круизному лайнеру запретили войти в порт Маврикия
Global Look Press
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Санитарное ведомство государства Маврикий в Индийском океане отказало круизному лайнеру Norwegian Dawn в заходе в порт из-за подозрений о вспышке холеры среди пассажиров. Об этом сообщила газета Le Mauricien.

По информации источника, медики поднялись на борт лайнера и взяли анализы у 15 человек, проверка займет порядка 48 часов. После этого власти страны примут решение о дальнейших действиях.

В настоящее время лайнер находится в рейде Порт-Луи. На его борту находятся 1 026 членов экипажа и 2 184 пассажира. Судно вышло в круиз из Кейптана, лайнер принадлежит компании Norwegian Cruise Line Holding Ltd. Ранее ему уже отказали в заходе на остров Реюньон.

В начале 2023 года Всемирная организация здравоохранения предупреждала о высоком риске распространения холеры в мире. ВОЗ выпустила информационный бюллетень, в котором указала на увеличение числа стран, в которых зафиксировали случаи заболевания.

Здравоохранение Болезни
26 февраля 2024, 08:53
Байден заявил, что Си Цзиньпин мог возглавить Россию
РИА «Новости»
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На мероприятии ежегодной Национальной ассоциации губернаторов президент США Джо Байден в очередной раз попал впросак. Он спутал Китай с Россией, сообщила газета The Daily Telegraph.

Журналисты назвали произошедшее «монументальным конфузом». Джо Байден не только повторил историю, подлинность которой уже опровергли, но и спутал Китай с Россией, заявив, что Си Цзиньпин мог возглавить федерацию.

«Когда я был вице-президентом, <…> мой президент сказал мне, что хотел бы, чтобы я познакомился с Си Цзиньпином. Потому что было понятно, что он возглавит Россию… Китай. И у нас как раз тогда с Россией были проблемы», - сказал политик.

По словам Джо Байдена, Барак Обама попросил его подойти к Си Цзиньпину во время полета длиной 17 тысяч миль (почти 27,4 тысячи километров). Демократ впервые рассказал эту историю в 2021 году и, несмотря на многократные опровержения, повторил еще 21 раз.

На предвыборном мероприятии в Сан-Франциско американский президент публично оскорбил российского лидера Владимира Путина. Политолог Иван Мезюхо объяснил выходки Джо Байдена ментальными проблемами.

Россия Китай Си Цзиньпин Джо Байден
26 февраля 2024, 07:32
Стало известно об убийстве еще одного русского в районе, где нашли тело Кузьминова
Unsplash
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В муниципалитете Вильяхойоса кроме перебежчика Максима Кузьминова убили еще одного выходца из России. Местный житель, ресторатор Косина Фусьон заявил РИА «Новости», что это произошло в результате разборок.

«Несколько дней назад убили другого русского, но не знают, конкретно кого. <...> [Это произошло] из-за каких-то разборок», - сказал он.

По словам собеседника агентства, Вильяхойоса перестал быть безопасным районом два года назад. Его населили украинцы и русские , между которыми случались потасовки. Косина Фусьон заявил, что к недавнему времени ситуация стабилизировалась.

Убийство Максима Кузьминова, по мнению местных жителей, совершили профессионалы. Ресторатор обратил внимание на то, что киллеры сумели не оставить никаких следов и не попасть в объектив видеокамер, которых много в этом районе.

Агент по недвижимости Ана-Мария заявила журналистам, что перебежчик, скорее всего, снял жилье в Испании по серой схеме. По ее мнению, он не мог купить апартаменты за такой короткий срок.

В муниципалитете Вильяхойоса кроме перебежчика Максима Кузьминова убили еще одного выходца из России. Местный житель, ресторатор Косина Фусьон заявил РИА «Новости» , что это произошло в результате разборок.

Убийства Испания
26 февраля 2024, 07:24
Умер звезда «Капитана Марвел»
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Известный канадский актер Кеннет Митчелл скончался на 50-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом в социальной сети Instagram сообщила семья актера.

Митчелл умер в субботу, 24 февраля.

«Уважаемые поклонники, с тяжелым сердцем мы сообщает о смерти Кеннета Митчелла, любимого мужа, отца, дяди, брата, сына и друга для многих», - отметили его близкие.

На протяжении последних нескольких лет Митчелл страдал от бокового амиотрофического склероза.

Митчелл стал известен большому кругу зрителей благодаря роли Джозефа Денверса в фильме «Капитан Марвел», где он сыграл отца главной героини, а также сериалу «Звездный путь». Также он снимался в сериалах «C.S.I. Место преступления» и «Анатомия страсти».

* Деятельность компании Meta (владеет Facebook и Instagram) запрещена в России.

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