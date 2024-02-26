Лукашенко выразил надежду на скорую встречу с Эрдоганом

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«Вы добились значительных достижений на государственной ниве, реализовали себя в различных отраслях», - подчеркнул он.

По мнению Лукашенко, Эрдогану присущи профессиональная активность, харизма и прагматизм. Эти качества он уважает в турецком президенте.

Глава Белоруссии выразил уверенность, что у Эрдогана впереди много планов, которые нужно осуществить ради блага Турции. Он подчеркнул, что надеется на скорую встречу с коллегой, она «откроет новую страницу» в отношениях двух стран.

Ранее Лукашенко заявил о единстве Белоруссии и России, что поможет им противостоять противникам.