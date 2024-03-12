Лукашенко уволил послов в трех странах Европы

Согласно документу, с должности чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Королевстве Швеция и по совместительству в Королевстве Норвегия сняли Дмитрия Мирончика. Также пост чрезвычайного и полномочного посла республики в Финляндской Республике и по совместительству в Королевстве Дания освободит Алексей Самосуев.

В соответствии с новым указом, Денис Сидоренко перестает занимать должность посла Белоруссии в Федеративной Республике Германия, а Андрей Страчко - должность посла в Киргизии.

В октябре 2023 года президент Белоруссии подписал указ об освобождении от должности послов республики на Украине и в Эстонии.