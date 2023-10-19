Лукашенко уволил посла Белоруссии на Украине

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«Лукашенко освободил Игоря Сокола от должности чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии на Украине и Вячеслава Качанова от должности чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Эстонии», - уточнили в президентской пресс-службе.

В этот же день Лукашенко подписал указ о том, что белорусское гражданство получили 262 человека. В том числе 26 несовершеннолетних.

Глава республики отклонил ряд заявлений от желающих стать гражданами Белоруссии, но за время проживания в стране неоднократно нарушавших законы.

Республика вышла из соглашения с Украиной о правах переселенцев. Подписанный 20 лет назад документ аннулировали. До этого украинские власти в одностороннем порядке денонсировали соглашения с Белоруссией о трудовой миграции и мирном использовании космического пространства.