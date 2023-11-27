Лукашенко уволил помощника за недопустимый проступок

«Освобожден от должности помощника президента Республики Беларусь - инспектора по Витебской области в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной гражданской службе», - передали в пресс-службе.

Брыло назначили на эту должность в июле 2023 года. До этого он возглавлял министерство сельского хозяйства и продовольствия. Лукашенко тогда подчеркивал, что новое назначение экс-министра Белоруссии помощником президента - не ссылка.

Как сообщал RT , до этого Лукашенко подписал указы о назначении выборов депутатов и членов совета республики.

Ранее Лукашенко уволил послов Белоруссии Игоря Сокола на Украине и Вячеслава Качанова в Эстонии. Указы глава республики подписал 19 октября. В тот же день Лукашенко дал белорусское гражданство 262 людям, но и отклонил ряд заявлений.