27 ноября 2023, 19:26

Лукашенко уволил помощника за недопустимый проступок

РИА «Новости»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил инспектора по Витебской области Игоря Брыло. Об этом сообщили в пресс-службе главы белорусского лидера.

«Освобожден от должности помощника президента Республики Беларусь - инспектора по Витебской области в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной гражданской службе», - передали в пресс-службе.

Брыло назначили на эту должность в июле 2023 года. До этого он возглавлял министерство сельского хозяйства и продовольствия. Лукашенко тогда подчеркивал, что новое назначение экс-министра Белоруссии помощником президента - не ссылка.

Как сообщал RT , до этого Лукашенко подписал указы о назначении выборов депутатов и членов совета республики.

Ранее Лукашенко уволил послов Белоруссии Игоря Сокола на Украине и Вячеслава Качанова в Эстонии. Указы глава республики подписал 19 октября. В тот же день Лукашенко дал белорусское гражданство 262 людям, но и отклонил ряд заявлений.

Белоруссия Александр Лукашенко
27 ноября 2023, 20:04
Моравецкий принес присягу премьера Польши
Pxhere
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Президент Польши Анджей Дуда привел Матеуша Моравецкого к присяге в качестве премьер-министра республики. Трансляцию вел телеканал TVP INFO.

«Новое правительство премьер-министра Матеуша Моравецкого было приведено к присяге», - отметили журналисты.

Церемония прошла в президентском дворце в столице в присутствии главы государства Анджея Дуды. Вслед за Моравецким присягу принесли министры.

Глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что по его мнению, в правительстве не должно быть слишком много политиков. Он также добавил - в СМИ появлялась информация, что политики «Права и справедливости» не хотели входить в новое правительство премьер-министра Моравецкого, но это «полная ложь». По его словам, ситуация была противоположной.

Всего в новом кабинете 17 министров вместо 27. Прежнюю должность сохранил только министр национальной обороны Мариуш Блащак.

Моравецкий подал в отставку вместе со всем кабинетом министров после парламентских выборов. Президент страны Анджей Дуда после наделил его полномочиями для формирования нового кабмина. Затем Дуда внес в парламент кандидатуру Матеуша Моравецкого на должность премьера. Моравецкий говорил о том, что создаст новое правительство , несмотря на то, что «Право и справедливость» получит меньше половины мандатов.

Ранее спикерами сейма и сената Польши выбрали представителей оппозиции. Председателем нижней палаты парламента стал Шимон Холовня, верхней - Малгожата Кидава-Блоньская.

Польша
27 ноября 2023, 19:46
ХАМАС объявил о договоренности по продлению перемирия с Израилем
Pxhere
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Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня. Об этом представители организации заявили в Telegram-канале.

«Исламское движение сопротивления ХАМАС сообщает, что с братьями в Катаре и Египте достигнута договоренность о продлении временного гуманитарного перемирия еще на два дня на тех же условиях, что и предыдущее перемирие», - сообщили в ХАМАС.

Глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван сообщал, что за это время удастся освободить 20 израильских заложников в обмен на 60 палестинских заключенных из тюрем Израиля. Возможно освобождение 11 израильских заложников из Газы.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября после того, как движение ХАМАС выпустило в сторону израильских регионов тысячи ракет. Израиль начал наносить ответные удары, объявив о переходе страны в «состояние войны». Число погибших в секторе Газа с начала эскалации конфликта возросло до 16 тысяч. Еще 35 тысяч человек в палестинском анклаве получили ранения.

Ранее американские чиновники разделились на два лагеря из-за ситуации в Газе. Конфликт стал самой большой проблемой за все время президентства американского лидера Джо Байдена.

Конфликт Израиля и Палестины
27 ноября 2023, 17:55
Египет заявил о возможном продлении гуманитарного перемирия в Газе на два дня
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Гуманитарное перемирие в секторе Газа близко к продлению на два дня. Об этом сообщил глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван.

За это время удастся освободить 20 израильских заложников в обмен на 60 палестинских заключенных из тюрем Израиля. Также ожидается освобождение 11 израильских заложников из сектора Газа, добавил Рашван. По его словам, сейчас идут переговоры об освобождении 33 палестинцев.

«Усилия Египта и Катара близки к продлению гуманитарного перемирия в секторе Газа», - подчеркнул глава госинформслужбы.

Израиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта. Стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков заложников и арестованных.

Количество погибших в секторе Газа с начала эскалации достигло 16 тысяч , еще 35 тысяч человек получили ранения. До этого правительство анклава сообщало о 14 854 жертвах, среди которых 6150 детей.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
27 ноября 2023, 17:46
«Попрошаек не любят». Объявление Зеленского самым влиятельным человеком в Европе высмеяли
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Американская медиаорганизация Politico неожиданно назвала украинского президента Владимира Зеленского самым влиятельным человеком года в Европе. Однако, если бы это было на самом деле так, ему не пришлось бы выпрашивать у Европы деньги и ресурсы, отметил в беседе с «360» политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

«Я думаю, что обществу в очередной раз втюхивают какую-то ерунду, потому что самым влиятельным человеком Европы является президент России Владимир Путин, который 22 февраля 2022 года начал спецоперацию по освобождению Донбасса, бросил вызов бывшему мировому жандарму в лице США, отстаивающему принципы неоколониализма», - констатировал Мезюхо.

Он добавил, что именно Россия и ее лидер являются «ключевыми политическими акторами» в борьбе с неоколониальной политикой Соединенных Штатов.

Украина проплатила рейтинг? «Если бы Зеленский был самым влиятельным политиком в Европе, ему бы не надо было постоянно унижаться и упрашивать своих европейских коллег выделить очередную партию танков, боеприпасов, а то и вовсе денег, a если бы он обладал достаточными ресурсными возможностями, пусть даже в области личного авторитета, ему бы выделялись все необходимые ресурсы для продолжения боевых действий без всяких реверансов, которые постоянно вынужден совершать Киев как публично, так и непублично», - продолжил политолог.

Иван Мезюхо не исключил, что офис президента Украины проплатил этот рейтинг, чтобы улучшить электоральные показатели своего лидера. Он отметил, что политики во все времена подкупали западную прессу ради комплементарных материалов.

Собеседник «360» предположил, что если до конфликта к Зеленскому относились «просто несерьезно», то теперь он стал «вызывать раздражение», поскольку никогда не приезжает в европейские столицы «с хорошими новостями», всегда - с просьбами и даже требованиями.

«Нетрудно догадаться, что в таком случае отношения со стороны европейских лидеров к Зеленскому не самое хорошее. Ну никто не любит попрошаек», - подытожил Мезюхо.

Ранее Зеленского не пустили в Израиль - и вскоре охотно приняли там даже не имеющего отношения к политике миллиардера Илона Маска.

Владимир Зеленский Европа Украина

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