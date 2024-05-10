Лукашенко уволил начальника Генштаба Белоруссии Гулевича

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«Соответствующий указ президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 10 мая», - отметили в администрации президента.

Уточняется, что Гулевича уволили с военной службы в запас по возрасту, за ним оставили право ношения военной формы одежды и знаков различия.

Виктора Гулевича назначили командующим войсками Западного оперативного командования вооруженных сил республики в феврале 2020 года. В марте 2021 года перевели на должность начальника Генерального штаба - первого заместителя министра обороны.

Ранее Лукашенко уволил послов республики в Швеции, Финляндии, Германии и в Киргизии. Указы президент Белоруссии подписал 12 марта.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Виктора Гулевича от должности начальника Генерального штаба вооруженных сил - первого заместителя министра обороны республики. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.