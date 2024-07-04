04 июля 2024, 15:43

Лукашенко связал украинский кризис с философией Запада

РИА «Новости»
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Конфликт на Украине вызван философией западных стран, в рамках которой они рассматривают остальной мир как свою собственность. Об этом на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова привело РИА «Новости».

«Вашингтоно-лондонский гегемон смотрит на остальной мир, словно на собственность. Для его многомиллиардное население планеты не люди, а лишь средство для достижения личного благополучия. Такая политическая экономика. Основная причина вызовов в области международной безопасности кроется в этом», - сказал белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что в настоящее время мир находится в глубоком кризисе.

«Все мы - участники серьезных изменений в мировой политике. В основе этого - рождение многополярной системы сотрудничества и международной безопасности. Но эта перспектива не радует „золотой миллиард“», - добавил белорусский президент.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что многополярное мироустройство уже стало реальностью.

Александр Лукашенко Запад Кризис
04 июля 2024, 16:42
Посол России в США вернется в Москву
РИА «Новости»
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Посол России в США Анатолий Антонов, в скором времени, вероятно, вернется в Москву. Такой вывод «Коммерсант» сделал из телеграммы дипломата по случаю 30-летия ПИР-Центра, опубликованную в Telegram-канале центра «Ядерный контроль».

«Вы внесли значительный вклад в изучение актуальных проблем контроля за глобальной стабильности и вооружениями. Вы стали одной из ведущих аналитических площадок не только в России, но и за рубежом», - указал в письме посол.

При этом в конце послания Антонов написал от руки, что его командировка завершена.

«Надеюсь, что мы будем вместе продолжать отстаивать интересы Отчизны», - отметил он.

Ранее посол отмечал, что спецслужбы в США бесцеремонно относятся к россиянам и унижают их во время обысков. По его словам, если люди приходят в посольство России в Соединенных Штатах, то вынуждены проходить через допросы и объяснять цели визита в дипломатическое представительство.

США Россия МИД РФ
04 июля 2024, 12:47
Вступление Белорусии в ШОС назвали выгодным для России
РИА «Новости»
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Белоруссия стала новым членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). О приеме республики объявили на проходящем в Астане саммите лидеров стран-участниц организации. Политолог Евгений Михайлов назвал расширение организациии очередной победой России и ее союзников против Запада.

Далее - его прямая речь.

О подписании документов по вступлению Белоруссии в ШОС на саммите в Астане объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он пояснил, что новая страна-участница выполнила все необходимые процедуры для вступления в организацию.

ШОС - это, прежде всего, партнерство независимых государств, которые добиваются выполнения собственных национальных интересов без ущерба другим участникам.

Поэтому участие президента России Владимира Путина в этом саммите подтвердило важность этой организации продолжающемся влиянии России и ее партнеров на международном пространстве.

Прием Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества говорит о победе замыслов президента России Владимира Путина и его союзников против доминирования глобального Запада.

Россия вместе с Китаем продолжили брать под свой протекторат многие страны, которых привлекли выгодным сотрудничеством на равных условиях. Это выгодно отличает ШОС от многих западных организаций, где участникам навязывают различные условия.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что прием Белоруссии в ШОС позволит Союзному государству выступать основным заявителем во многих международных процессах.

Президент Владимир Путин в ходе заседания совета глав государств - членов ШОС заявил, что многие международные организации и страны объявили о желании вступить в диалог и сотрудничество с организацией. Глава государства предложил рассмотреть все их заявки.

Саммиты Белоруссия Россия ШОС
04 июля 2024, 12:43
Россия в мае закупила в 14 раз меньше турецких апельсинов
Unsplash
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В минувшем мае Россия вдвое сократила импорт самых популярных видов цитрусовых из Турции. О снижении показателей за этот месяц к данным за аналогичный период 2023-го сообщило РИА «Новости».

В общей сложности в мае Россия закупила у Турции 5,6 тысячи тонн апельсинов, мандаринов, грейпфрутов и лимонов. Опираясь на данные взаимной торговли, агентство пришло к выводу, что объемы сократились вдвое.

Сильнее всего - сразу в 14 раз - упали поставки апельсинов. Их доля в общем объеме импорта из Турции снизилась до до 1%, в то время как годом ранее она достигала 10%.

Импорт мандаринов снизился в 6,5 раза, а закупки лимонов уменьшились втрое - до 2,2 тысячи тонн. На них пришлось 40% импорта, уточнили авторы материала.

Доля грейпфрутов составила 52%. Объемы поставок этих фруктов показали положительную динамику в годовом выражении, увеличившись в шесть раз (2,9 тысячи тонн).

Еда Турция Торговля Россия Продукты
04 июля 2024, 12:29
«Ростех» запустит в Индии производство пороха для танковых снарядов
РИА «Новости»
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Госкорпорация «Ростех» запустит производство пороха в Индии для танковых бронебойных снарядов «Манго». Об этом рассказал ее генеральный директор Сергей Чемезов, которого процитировал ТАСС.

Данный боеприпас включает в себя бронебойный оперенный подкалиберный снаряд 3БМ42. Он способен поражать современные танки, оснащенные комбинированной динамической защитой. Последние предназначены для модификаций танков Т-72 и Т-90, стоящих на вооружении Сухопутных сил Индии.

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил, что компания подготовила ключевые производственные мощности для выпуска танковых выстрелов «Манго» к запуску.

«Это позволяет Индии приступить к освоению полученных ей технологий и организовать производство», - подчеркнул он.

Чемезов добавил, что в будущем степень локализации производства российских боеприпасов в Индии будет только расти.

Ранее российские конструкторы создали компактный пулемет ПКZ.

Индия Ростех

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