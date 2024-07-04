Лукашенко связал украинский кризис с философией Запада

«Вашингтоно-лондонский гегемон смотрит на остальной мир, словно на собственность. Для его многомиллиардное население планеты не люди, а лишь средство для достижения личного благополучия. Такая политическая экономика. Основная причина вызовов в области международной безопасности кроется в этом», - сказал белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что в настоящее время мир находится в глубоком кризисе.

«Все мы - участники серьезных изменений в мировой политике. В основе этого - рождение многополярной системы сотрудничества и международной безопасности. Но эта перспектива не радует „золотой миллиард“», - добавил белорусский президент.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что многополярное мироустройство уже стало реальностью.