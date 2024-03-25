Лукашенко сутки поддерживал связь с Путиным после теракта в Crocus City Hall

«На связи с президентом Путиным мы находились сутки, работали очень плотно. Вы знаете, чем это закончилось. Это свидетельство того, как спецслужбы и два президента должны работать в Союзном государстве», - отметил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что в нынешнее время России и Белоруссии нельзя расслабляться.

«Нас будут пытаться качать, наклонять. Не дадут нам спокойной жизни, мы еще накануне президентских выборов с Путиным об этом говорили. События в Подмосковье показали, что истории будут сложными и запутанными», - добавил он.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта. Жертвами стали 137 человек, еще 182 пострадали. Накануне Путин в резиденции Ново-Огареве поставил свечу за погибших в концертном зале.