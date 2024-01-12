12 января 2024, 20:35

Лукашенко спрогнозировал «грандиознейшие» события в мире

РИА «Новости»
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Мир находится на пороге грандиознейших событий, наступивший год будет очень сложным. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщило БелТА.

Лукашенко отметил, что из-за одного неосторожного шага появится риск «опрокинуть государство». По его мнению, этот год может оказаться очень шумным, но нужно принять меры, чтобы в итоге он был тихим и спокойным.

Белорусский лидер добавил, что из числа сильных держав США больше всех не хотят многополярного мира. В их планах «рулить» везде, как это было после распада СССР.

В конце прошлого года Александр Лукашенко распорядился, чтобы все подразделения МВД переключились на усиленный режим службы. Он поручил министру обороны усилить бдительность.

По его словам, сейчас на мировой арене неспокойно, но следует сделать все возможное, чтобы на душе у жителей Белоруссии было светло и уютно.

Белоруссия Александр Лукашенко
12 января 2024, 21:32
Около 10 тысяч граждан Кении приедут работать в Россию
Global Look Press
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Кения подписала соглашения с четырьмя странами о предоставлении кенийцам 310 тысяч рабочих мест. Россия примет 10 тысяч рабочих из этой африканской страны. Об этом сообщил представитель Государственной палаты Кении Хусейн Мохамед, его слова привело издание Citizen Digital.

Кенийские рабочие, помимо России, поедут в Германию, Израиль и Сербию. ФРГ примет 250 тысяч трудовых мигрантов. Израиль предоставит 20 тысяч рабочих мест, из которых в марте будут доступны три тысячи. Сербия планирует принять 20 тысяч кенийских специалистов в строительстве и сфере услуг.

Представитель правительства Кении сообщил, что Саудовская Аравия уже ждет 2,5 тысячи квалифицированных работников здравоохранения.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал россиян не опасаться трудовых мигрантов из других стран. Иностранные специалисты не смогут занять рабочие мечта граждан страны.

Африка Мигранты Рабочие места Россия
12 января 2024, 20:52
Более 2,5 тысячи тракторов выехали на улицы Нюрнберга в Германии в знак протеста
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Более 2500 фермеров на тракторах собрались в Нюрнберге на акцию протеста против отмены субсидий. Газета Münchner Merkur опубликовала фотографии с городской площади, которую заполонила сельхозтехника.

«Тысячи фермеров провели в пятницу в Нюрнберге демонстрацию против планируемой отмены субсидий на сельское хозяйство. По данным полиции, митинг на площади Фольксфестплац насчитывал около пяти тысяч участников», - сообщили журналисты.

Перед началом демонстрации фермеры на тракторах проехали по улицам города, потом техника выстроилась в шеренги на городской площади.

Перед протестующими выступил премьер-министр Баварии и глава местной партии «Христианско-социальный союз» Маркус Зедер. Он заявил, что принятые меры должны быть отменены, правительство должно извиниться перед аграриями.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц отказался выступать на митинге в Котбусе в федеральной земле Бранденбург. Вместо него к протестующим вышел премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке, который поддерживал акцию фермеров.

Более 2500 фермеров на тракторах собрались в Нюрнберге на акцию протеста против отмены субсидий. Газета Münchner Merkur опубликовала фотографии с городской площади, которую заполонила сельхозтехника.

Германия Сельское хозяйство Протесты Митинги Олаф Шольц
12 января 2024, 20:02
Многотысячные демонстрации прошли в Йемене в ответ на авиаудары со стороны США
Pixabay
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Многотысячные митинги прошли на центральных площадях городов Йемена, сообщило местное агентство Saba. Участники продемонстрировали готовность ответить на проведенные США и Британией удары.

Самой многочисленной оказалась акция в столице Сане: по информации СМИ, к ней присоединились «миллионы» человек, которых не смогла вместить площадь. Участники прошлись с маршем, демонстрируя готовность к началу джихада против США, Великобритании и Израиля.

Демонстранты скандировали лозунги о необходимости сохранять бдительность и наращивать мощь для ответных ударов. Многие участники пришли с палестинскими флагами, проявляя солидарность с жителями сектора Газа.

Представители хуситского движения «Ансар Алла», контролирующего значительную часть Йемена, заявили, что в ночь с 11 на 12 января коалиция США и Британии обстреляла страну 73 раза , ВВС США отчитались об ударах по более чем 60 объектам. Запад заявил о поражении складов БПЛА и радиолокационных вышек, однако хуситы заявили, что их ракетный арсенал и другое вооружение не пострадали.

Протесты Йемен
12 января 2024, 19:47
Израиль призвал отправить ООН под суд в Гааге
Pixabay
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Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан назвал международную организацию соучастником преступлений ХАМАС и призвал осудить ее. Заявление дипломата распространила пресс-служба израильского постпредства, сообщило РИА «Новости».

Эрдан жестко ответил на проходящий в Гааге судебный процесс против Израиля, который обвиняют в геноциде против палестинцев. Дипломат заявил, что на скамье подсудимых на самом деле должно находиться руководство ООН, а нынешний процесс необходимо как можно быстрее забыть.

Представитель Израиля отметил, что международная организация «помогает террористам», закрывая глаза на действия ХАМАС. По словам Эрдана, ООН должна взять на себя часть ответственности за «взращивание ненависти и убийства» в секторе Газа и создание в анклаве системы туннелей.

«Не существует морального унижения, до которого не опустилась бы ООН», - подчеркнул он.

Слушания дела о геноциде Израиля в Газе начались по инициативе ЮАР: страна заявила об «апартеиде» по отношению к жителям Палестины и призвала международные организации принять срочные меры. В ответ Эрдан назвал южноафриканскую делегацию «адвокатом дьявола» , обвинив в лицемерии.

Израиль Суд ООН Конфликт Израиля и Палестины

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