Лукашенко спрогнозировал «грандиознейшие» события в мире

Лукашенко отметил, что из-за одного неосторожного шага появится риск «опрокинуть государство». По его мнению, этот год может оказаться очень шумным, но нужно принять меры, чтобы в итоге он был тихим и спокойным.

Белорусский лидер добавил, что из числа сильных держав США больше всех не хотят многополярного мира. В их планах «рулить» везде, как это было после распада СССР.

В конце прошлого года Александр Лукашенко распорядился, чтобы все подразделения МВД переключились на усиленный режим службы. Он поручил министру обороны усилить бдительность.

По его словам, сейчас на мировой арене неспокойно, но следует сделать все возможное, чтобы на душе у жителей Белоруссии было светло и уютно.