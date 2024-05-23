Лукашенко сменил главу Генштаба Белоруссии

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Комментируя свое решение о перестановках, Лукашенко подчеркнул, что рассчитывает на полное сотрудничество нового руководителя Генерального штаба и министра обороны.

«Начальник Генерального штаба имеет определенную самостоятельность. Непосредственно занимается планированием и реализацией тех или иных военных мероприятий. Всем тем, чем живут войска. Очень тонкая грань между министром обороны и начальником Генштаба», - заявил президент Белоруссии.

До назначения Муравейко пост начальника Генерального штаба Белоруссии с 2021 года занимал Виктор Гулевич. Лукашенко снял его с должности 10 мая, отправив в запас по возрасту. Бывшему 54-летнему силовику оставили право на ношение военной формы и знаков различия.

До своего назначения Муравейко занимал пост первого заместителя государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии.

Новым начальником Генерального штаба Белоруссии - первым заместителем министра обороны республики стал генерал-майор Павел Муравейко. Как сообщило БелТА , такое решение принял президент страны Александр Лукашенко.