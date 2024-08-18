18 августа 2024, 15:48

Лукашенко рассказал о ситуации с автоматом в 2020 году

Global Look Press
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У президента Белоруссии Александра Лукашенко не было необходимости применять автоматическое оружие на встрече с оппозицией в 2020 году, все протестующие разбежалась. Об этом сам белорусский лидер рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Я был в горячке тогда, когда услышал, что Лукашенко сбежал и находится в Ростове-на-Дону. Захожу в вертолет в резиденции и говорю пилотам, чтобы летели к Дворцу независимости пониже. Выхожу, напрямую пошел, а они уже бежать начали», - поделился он.

Лукашенко подчеркнул, что у протестующих «сверкали пятки», когда те увидели президента с оружием неподалеку от себя.

«Со мной Николай был, сын младший. Я говорил, чтобы он оставался дома. Но Николай ответил, что поедет со мной и будет защищать отца. Вот такие были его слова, он очень мужественный, как следует будет защищать свою страну», - добавил президент Белоруссии.

После выборов в Белоруссии в августе 2020 года начались протесты оппозиции. Силовики для пресечения акций задействовали спецтехнику и спецсредства.

Ранее Лукашенко напомнил, что он «не вечный» и однажды покинет президентское кресло.

Белоруссия Александр Лукашенко
18 августа 2024, 12:43
Лукашенко сообщил о готовности «Искандеров» в Белоруссии к нанесению ударов
РИА «Новости»
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Российские ракетные комплексы «Искандер» на территории Белоруссии готовы к нанесению ударов ракетами с ядерными боеголовками. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал президент республики Александр Лукашенко.

«Сегодня эти машины подготовлены к нанесению ударов тактическим ядерным оружием. Они готовы к ударам ракетами с ядерными боеголовками», - отметил он.

Президент добавил, что Белоруссия создала мощную линию обороны и готова к вероятному нанесению ударов с западного направления.

«От Бреста до Гродно выстроены оборонительные рубежи. Там нам попроще будет. Мы тоже учимся на специальной операции России, видим, где нужно поставить войска и рубежи. Не скажу, сколько точно штук, но достаточно, чтобы перекрыть всю границу. Если мы [человека] призываем по мобилизации, он должен знать, куда идти и в каком направлении стрелять», - подчеркнул он.

Ранее Лукашенко заявил о стягивании Украиной войск к границе с Белоруссией.

Ракеты Белоруссия Александр Лукашенко Оружие
18 августа 2024, 12:04
В Британии решили уравнять женоненавистничество и терроризм
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В Великобритании могут пересмотреть стратегию борьбы с экстремизмом для искоренения женоненавистничества и приравнять мизогинию к терроризму. Об этом сообщила газета The Telegraph.

По информации источника, глава МВД страны Иветт Купер поручила пересмотреть стратегию противодействия экстремизму для устранения пробелов в позиции правительства.

По мнению журналистов, эта инициатива связана с опасениями насчет продвижения женоненавистнических взглядов со стороны лидеров мнений в Сети среди мальчиков-подростков.

«Политики изучат вопрос борьбы с насилием в отношении девочек и женщин такими же способами, как с ультраправым и исламским экстремизмом. Поэтому крайнее женоненавистничество могут приравнять к терроризму», - отметили авторы статьи.

В случае одобрения инициативы сотрудников местных органов, медработников и учителей обяжут сообщать об учениках, которых подозревают в крайнем женоненавистничестве.

Ранее в женоненавистничестве обвинили известного режиссера Андрея Кончаловского. Об этом заявляла голливудская актриса Эмили Блант.

Великобритания Терроризм Женщины Мужчины
18 августа 2024, 11:25
Американцам пообещали беспорядки при победе Трампа на выборах
Global Look Press
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Республиканский кандидат на пост президента США Дональд Трамп может рассмотреть возможность применения военной силы для подавления волнений внутри страны, если одержит победу на выборах. Об этом сообщила газета The New York Times.

После того как Трамп покинул Белый дом, указали в материале, его команда работала над документами, которые могли «юридически оправдать намерение использовать военных» для поддержания порядка в стране. Это касается не только охраны границ от нелегальных мигрантов или борьбы с преступностью, но и подавления беспорядков.

Американский президент обладает правом задействовать вооруженные силы внутри страны на основании закона, принятого в 1807 году. Однако меру считают крайней и применяют лишь в исключительных случаях.

Кандидатом на президентских выборах в США от партии зеленых стала активистка и врач Джилл Стайн. Она выступает против военной помощи Украине и Израилю.

США Дональд Трамп Беспорядки Выборы президента США
18 августа 2024, 04:15
Партия Зеленых выдвинет на пост президента США антивоенную активистку
РИА «Новости»
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В выборах президента США от Партии Зеленых примет участие активистка врач Джилл Стайн, которая выступала против военной помощи Украине и Израилю. Об этом сообщило РИА «Новости».

Партия Зеленых утвердила кандидата на ноябрьских выборах. За пост президента поборется Стайн, виц-президента - темнокожий мусульманин, доцент исторических наук Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Бутч Уэйр.

Стайн уже баллотировалась в президенты в 2012 и 2016 годах, а до этого два раза пыталась занять пост губернатора штата Массачусетс. Она активно поддерживала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа , призывала закрыть зарубежные военные базы США, прекратить военную помощь другим странам и снять санкции с Кубы.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Республиканскую партию представит бизнесмен. Бывший глава государства Дональд Трамп, Демократическую - вице-президент Камала Харрис.

Выборы президента США

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