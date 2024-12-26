Лукашенко рассказал, о чем говорил наедине с Путиным

На посту председателя ОБСЕ Финляндия продолжит делать недружественные выпады в адрес России и попытается сколотить антироссийскую коалицию в структуре. Об этом 360.ru рассказала политолог, доцент департамента политологии Финансового Университета при правительстве Евгения Войко.

Ранее постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил о том, что российская сторона ждет проблем в связи с началом председательства Финляндии в наступающем году.

«Вопросы безопасности, они есть, они актуальны, и здесь от председателя многое, безусловно, зависит. Но в значительной степени многое зависит и от того, как, Россия и российские дипломаты, российские представители будут уже на месте, непосредственно в поле, что называется, работать и продвигать российские интересы», - отметила Войко, комментируя слова постпреда.

Эксперт добавила, что многие негативные прогнозы в отношении Финляндии уже сбылись.

«Здесь, как говорится, хуже уже быть не может. <…> Финляндия вступила в НАТО не так давно и сейчас, действительно, пошла именно по пути такого трансатлантического единства и в вопросах безопасности, и в вопросах обороны и защиты, прежде всего, от России», - подчеркнула собеседница 360.ru.

По словам Войко, Финляндия будет пытаться «насолить» России и осложнить ей членство в организации. Она добавила, что главную силу в ОБСЕ составляют именно страны Запада, которые не поддерживают российские инициативы. Несмотря на это, у РФ есть вес в этой структуре.

«Предполагаю, что и российские дипломаты, российские представители тоже, так сказать, это все прекрасно понимают, находясь там непосредственно, на месте. И уже вот за два с половиной года, почти за три года, уже опыт есть против работы новых в этих условиях», - подытожила она.