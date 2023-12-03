Лукашенко проведет переговоры с Си Цзиньпином в Китае 4 декабря

Турецкие власти задержали в Стамбуле одного из руководителей, как утверждается, действующей в России организованной преступной группировки — Шамиля Амирова. Об этом глава МВД Турции Али Ерликая написал в соцсети X.

«Шамиль Амиров, один из руководителей ОПГ Thieves in Law, действующей в РФ, задержан в стамбульском районе Сарыер, где он проживал», - сообщил глава министерства.

Мужчину разыскивали по обвинению в мошенничестве, уточнил Али Ерликая. Он подчеркнул, что власти ведут активную борьбу с преступными группировками, в том числе международными.

Ранее в Турции убили россиянку и ее несовершеннолетнюю дочь. Тела женщины и девушки нашли недалеко от Бодрума, они были завернуты в простыни и перевязаны веревкой. Под подозрение попал бывший муж россиянки, с которым у них был общий сын. Адвокат жертвы рассказал, что экс-супруг никак не хотел оставить женщину в покое после развода: преследовал, угрожал и шантажировал, хотел забрать ребенка.

Турецкие власти задержали в Стамбуле одного из руководителей, как утверждается, действующей в России организованной преступной группировки - Шамиля Амирова. Об этом глава МВД Турции Али Ерликая написал в соцсети X.