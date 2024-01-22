Лукашенко проведет переговоры с Путиным перед заседанием Высшего госсовета

Лукашенко запланировал встречу с Путиным перед грядущим заседанием Высшего госсовета (ВГС). Он отметил, что примерная повестка мероприятия уже готова. Но никто не запрещает вносить изменения, уточнил RT.

«Разговор будет серьезный, принципиальный. Тем более что накануне мы с Владимиром Владимировичем проведем переговоры даже в формате один на один, <…>, обсудим принципиальные вопросы», - подчеркнул президент Белоруссии.

Приоритетным вопросом заседания ВГС он назвал выполнение союзных программ по углублению экономической интеграции.

Лукашенко назвал 2024-й год шумным и сложным. По его словам, в наступившем году мир ждут грандиознейшие события.