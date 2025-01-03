«Выборы надо сделать как праздник. Нам американское шоу, где стреляют в ухо или в голову, не надо. Нам надо, чтобы эти выборы достойно прошли, и мы не подставлялись лишний раз под критику», - сказал действующий президент Белоруссии.

В июле во время предвыборного митинга в Пенсильвании на Дональда Трампа совершили покушение. Местный житель выстрелил в американского политика и попал в правое ухо. Сотрудники Секретой службы открыли ответный огонь и ликвидировали нападавшего.

Ранее Лукашенко заявил о готовности разместить в Белоруссии десяток новых российских ракетных комплексов «Орешник». Снаряды отправят в соседнюю страну во второй половине 2025 года.