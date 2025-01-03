03 января 2025, 13:13

Лукашенко призвал провести выборы в Белоруссии без стрельбы в ухо

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Предстоящие 26 января выборы президента Белоруссии должны стать праздником. Об этом на встрече с председателями облисполкомов и Минского горисполкома заявил Александр Лукашенко. Его слова передало БелТА.

«Выборы надо сделать как праздник. Нам американское шоу, где стреляют в ухо или в голову, не надо. Нам надо, чтобы эти выборы достойно прошли, и мы не подставлялись лишний раз под критику», - сказал действующий президент Белоруссии.

В июле во время предвыборного митинга в Пенсильвании на Дональда Трампа совершили покушение. Местный житель выстрелил в американского политика и попал в правое ухо. Сотрудники Секретой службы открыли ответный огонь и ликвидировали нападавшего.

Ранее Лукашенко заявил о готовности разместить в Белоруссии десяток новых российских ракетных комплексов «Орешник». Снаряды отправят в соседнюю страну во второй половине 2025 года.

Белоруссия Александр Лукашенко Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа Выборы президента Белоруссии 2025
03 января 2025, 13:51
Американцы заметили похожее на синяк пятно на руке Байдена
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Уходящий в отставку президент США Джо Байден провел в Белом доме торжественный прием в честь рекордного числа федеральных судей, назначенных за время его правления. Американцы заметили странное пятно на руке главы государства, похожее на синяк, об этом написало издание Daily Mail.

«Пятно размером с монету было темно-фиолетовым и выглядело как синяк, частично скрытый макияжем», - отметили авторы материала.

В интернете поднялась волна теорий заговора. Пользователи начали строить предположения относительно природы возникновения пятна. Комментаторы предположили, что недавно президенту вводили лекарство, используя вены на тыльной стороне ладони.

Также издание напомнило еще одно появление президента на публике с отметиной на губе.

«Байден выглядел ужасно. Он выглядел так, будто упал, его нижняя губа опухла и была в синяках», - отметил один из комментаторов.

Байден начал свое первое после теракта в Новом Орлеане выступление с шутки про самого себя. Он отметил, что присутствующие рады его появлению.

США Интернет Белый дом в США Джо Байден Теории заговора
03 января 2025, 09:31
Полтонны космического мусора обрушилось на деревню в Кении
Читайте нас в: Google Новости
Кусок космического мусора весом почти в половину тонны упал на деревеню в Кении и напугал ее жителей. Об этом сообщила газета The New York Times.

Светящееся металлическое кольцо диаметром около 2,5 метра обрушилось с неба на территорию округа Макуэни в понедельник, 30 декабря. Предположительно, это было разделительное кольцо ракеты-носителя.

«Никто не пострадал, но жители испугались, опасаясь бомбы или чего-то похуже», - отметили в материале.

В Кенийском космическом агентстве рассказали, что обычно подобные ракеты проектируются таким образом, чтобы в случае ЧП сгореть в атмосфере Земли или же рухнуть на необитаемые территории, например, в океан. Но в этот раз что-то пошло не так. Специалисты назвали случившееся единичным случаем.

Ранее ученый рассказал об особенностях упавшего в Якутии астероида. Траекторию движения небесного тела смогли рассчитать заранее.

Космос
03 января 2025, 09:20
Токаев рассказал об отношениях Путина и Назарбаева
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и российский лидер Владимир Путин встретились в декабре в Ново-Огареве как давние друзья и коллеги. Такое мнение в интервью местной газете Ana tili высказал действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев.

Токаев напомнил, что декабрьская встреча была второй в 2024 году, о первой в СМИ не писали.

«Они, видимо, встречаются как давние друзья и коллеги, им есть что вспомнить. Инициатором таких встреч выступает Нурсултан Абишевич, для него они крайне важны», - отметил президент Казахстана.

Назарбаев тесно связан с Кремлем. В прошлом, когда он был председателем Совета министров Казахстана, а потом и президентом республики, Назарбаев много времени проводил в Москве в командировках на съездах и в рабочих визитах, пояснил Токаев.

Встреча Путина и Назарбаева прошла в Ново-Огареве 14 декабря. В СМИ не сообщались подробности беседы.

Казахстан Кремль Международные отношения Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев
03 января 2025, 07:33
Генсек ШОС рассказал о работе по созданию собственной валюты
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)  на стадии обсуждения находятся вопросы некой расчетной единицы или собственной валюты. Об этом РИА «Новости» сообщил генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев.

По его словам, в настоящее время платежные системы стран связаны с определенными валютами, сильно интегрированы в мировую платежную систему.

«В целом есть понимание о необходимости увеличивать долю национальных валют, экспертами высказывались предложения и по созданию некой расчетной единицы ШОС или собственной валюты, но пока эта работа находится на стадии обсуждения», - сказал Ермекбаев.

ШОС основали в 2001 году, в нее входят Россия, Китай, Киргизия, Казахстан, Иран, Индия, Узбекистан, Пакистан, Таджикистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели - Монголия и Афганистан.

Cтраны-партнеры организации - Шри-Ланка, Турция, Саудовская Аравия, Катар, Непал, Мьянма, Мальдивы, Кувейт, Египет, Камбоджа, Бахрейн, Армения и Азербайджан.

Курс валют ШОС

Новости по теме