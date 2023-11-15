Лукашенко призвал Пашиняна серьезно обдумать шаги по дезинтеграции

«К отказу премьер-министра Армении приехать на саммит президент Беларуси отнесся спокойно. Понимая, что это дело руководителя любого государства», - сказала она.

Эйсмонт отметила, что приглашение адресовали Пашиняну так же, как и другим представителям и главам стран. Российского лидера Владимира Путина Лукашенко пригласил во время недавнего диалога по телефону. Президент РФ принял приглашение.

«Президент (Лукашенко - прим. ред.) предложил премьер-министру Армении не торопиться, не принимать поспешных решений, а серьезно обдумывать следующие шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию», - заявила секретарь Белоруссии.

Ранее старший научный сотрудник Института социально-политических исследований стран Черноморско-Каспийского региона Владимир Новиков заявил, что Армения запустила процедуру выхода из постсоветских интеграционных структур. Так он прокомментировал отказ премьер-министра страны приезжать на саммит ОДКБ в Белоруссии.