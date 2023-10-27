Лукашенко призвал к переговорам «о земле и мире» на Украине

Украинским властям необходимо забыть о всех своих планах и немедленно сесть за стол переговоров с Россией. Как сообщило БелТА , с таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что выйти из образовавшегося кризиса можно только путем диалога. Это же позволит сократить количество погибших в результате боевых действий.

«Как я когда-то говорил: не надо предварительных условий. Главное - дали команду „Стоп“: никакие войска не двигаются, никто не стреляет, резервы никто не подбрасывает. Остановились и ведем переговоры. Переговоры о чем - о земле и о мире», - заявил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что украинские власти обязательно поднимут вопрос о Крыме и Донбассе, но все это можно решить только путем переговоров. По его словам, ситуация на линии соприкосновения патовая и ни одна из сторон не может продвинуть свои позиции.

«Стоят лоб в лоб насмерть, окопавшись, а гибнут люди», - заявил президент Белоруссии.

Представители России и Украины после начала специальной военной операции начинали переговорный процесс. После последней встречи президент России Владимир Путин в качестве жеста доброй воли отдал приказ об отводе российских войск от Киева. Но от продолжения диалога отказались украинские власти.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова к возобновлению переговоров с Украиной, при условии признания киевским режимом новых реалий, которые появились в марте 2022 года.