Лукашенко признался, что Белоруссия готовится к войне

Он вспомнил крылатое латинское выражение и признался, что стране приходится готовиться к войне ради мира.

«Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. „Хочешь мира - готовься к войне“ - не я это придумал», - рассказал лидер Белоруссии во время рабочей поездки в Гродно.

По его словам, в белорусские войска сейчас поставляются различные виды военной и техники и вооружения для укрепления обороноспособности государства.

Ранее Лукашенко отметил, что Россия и Белоруссия за 25 лет наработали богатый опыт , благодаря которому страны оперативно реагируют на вызовы и угрозы, а также успешно отстаивают общие интересы на мировой арене. Он добавил, что перед двумя государствами открылись новые перспективы для долгосрочного сотрудничества.