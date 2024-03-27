Лукашенко принес свою собаку Умку на военное совещание

Плановое совещание состоялось в рамках рабочей поездки белорусского лидера в Ошмянский район Гродненской области. На нем военные доложили Лукашенко, какая обстановка наблюдается на северо-западном направлении границы.

Также он поднял тему Сувалкского коридора, соединяющего Белоруссию с Калининградской областью. В ходе беседы с военными Александр Лукашенко держал в руках своего белого шпица Умку. Питомец лежал перед ним на столе.

Ранее президент республики заявил, что белорусские пограничники должны жестко пресекать любые провокации на государственной границе, вплоть до уничтожения нарушителей. С августа 2023 года военные предотвратили шесть попыток нарушения воздушного пространства Белоруссии.