Лукашенко приказал жестко пресекать провокации на границе Белоруссии

Он подчеркнул, что любое нарушение на государственной границе со стороны сопредельных повлечет за собой военный ответ.

«Любая провокация должна пресекаться вооруженным путем. Нечего с ними шутить. Нарушили государственную границу - к уничтожению. Никто не должен ни с кем церемониться. И мы так и будем поступать», - заявил Лукашенко в беседе с журналистами.

В конце февраля министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что военные республики готовы к ударам по всем воздушных целям , нарушающим воздушную границу республики.

Руководитель ведомства добавил, что с августа 2023 года белорусские пограничники пресекли шесть попыток нарушения воздушного пространства республики. В частности они поднимали боевую авиацию и приводили в боевую готовности зенитно-ракетные войска.

Белорусские пограничники должны жестко пресекать любые провокации на государственной границе, включая полное уничтожение нарушителей. Как сообщило БелТА , с таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко в ходе проверки боевой готовности военных частей в Ошмянском районе.