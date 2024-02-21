Лукашенко прибудет на открытие «Игр будущего» в Казани

Россия якобы может вывести в космос ядерное оружие или макет боеголовки в ближайшее время. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации издания, ЯО могут запустить в космическое пространство уже в 2024 году.

«США сообщили союзникам, что Россия может вывести в космос ядерное оружие или макет боеголовки уже в этом году», - отметили в агентстве.

Ранее глава комитета разведки палаты представителей США Майк Тернер предупредил о разработке плана ответа на размещение российского ядерного оружия в космосе. Он назвал серьезной угрозу со стороны России и напомнил о китайском аэростате , который сбили над американской территорией.

Президент Владимир Путин заявил, что российская сторона всегда выступала против размещения ядерного оружия в космосе. Он отметил, что на западе поднимается шум по этому вопросу, но позиция России остается ясной и понятной.