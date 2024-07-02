Лукашенко предупредил о новой глобальной катастрофе

«Начался новый „крестовый поход“. Они снова думают, что можно вырастить нацизм где-нибудь подальше от собственного дома и держать на коротком поводке. <…> Он сорвется, но придет к ним», - сказал белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что как бы на Западе ни разрушали могилы и памятники советских солдат, павших в борьбе с нацизмом, или ни старались переписать все учебники, изменить итоги Великой Отечественной войны у них не получится.

По словам президента Белоруссии, «мир опять балансирует на грани очередной глобальной катастрофы».

Лукашенко также заметил, что западные страны не собираются уходить с Украины - они стремятся к эскалации для ввода войск НАТО.