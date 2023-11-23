Лукашенко предупредил о мировой угрозе от неконтролируемого движения оружия через Украину

Белорусский лидер отметил, что на фоне одиозной воинственной риторики некоторых политиков и полной потери взаимного доверия началось целенаправленное раскручивание спирали новой гонки вооружений. Однако пожар региональных конфликтов, в которых, в том числе, используют новейшие системы вооружения, может в любой момент перекинуться на другие страны.

По словам Лукашенко, не секрет, что поставляемое Украине оружие попадает на черные рынки.

«Если западных политиков это не беспокоит, то мы рассматриваем неконтролируемое движение оружия и техники военного назначения как потенциальную угрозу безопасности не только для нашего региона, но и всех стран мира», - заявил президент Белоруссии.

Он добавил, что ситуация стала особенно опасной после обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Советник главы ДНР Ян Гагин ранее сообщил о найденных доказательствах продажи натовского оружия Украиной. По словам Гагина, участники специальной группы оперативного реагирования во время расследования нашли в даркнете массу предложений от торгующих этими вооружениями.