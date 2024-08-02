02 августа 2024, 02:53

Лукашенко пожаловался на низкую зарплату

РИА «Новости»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил о размере своей зарплаты, заявив, что ее не повышали на протяжении нескольких лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Белорусский лидер принял участие в церемонии вручения государственных наград работникам предприятий и организаций системы управления делами президента.

«Почему зарплату мне не повышаете? На одном месте пять лет», - обратился он с вопросом к ведущему бухгалтеру управделами.

Ранее Лукашенко заявил, что уровень в жизни в Белоруссии никогда не был таким высоким. По его словам, с середины 90-х годов доходы белорусов выросли в 10 раз. Глава республики признался, что часть роста доходов сдержали введенные Западом санкции.

До этого Лукашенко рассказал о своем детстве. Будучи ребенком, он пахал поле и обрабатывал картофель.

Белоруссия Доходы Александр Лукашенко Зарплаты
02 августа 2024, 02:23
Женщина отрезала пенис возлюбленному и бросила его умирать
Freepik
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Женщина из Уганды кастрировала возлюбленного и пыталась сбежать из страны, чтобы избежать наказания. Об этом сообщило Monitor.

По данным издания, 23-летняя работница букмекерской компании Харриет Ампер встречалась с Реганом Карамаги. Мужчина зарабатывал на жизнь транспортировкой автомобилей из Уганды в Танзанию и обратно. Пара жила в городе Мутукула.

Несколько недель назад у пары произошел конфликт, который перерос в драку. В ходе ссоры Ампер отрезала Карамаги пенис и ударила его ножом в живот. После этого женщина сбежала в Танзанию. Ее бойфренд скончался из-за большой потери крови.

Через неделю Ампер арестовали в Танзании. Сейчас следователи собирают улики, чтобы предъявить женщине обвинение.

Ранее в Нигерии жена напала с ножом на супруга , задремавшего после утренней молитвы. Женщина почти отрезала ему пенис.

Преступления Женщины Мужчины Поножовщины
02 августа 2024, 01:18
В Германии назвали освобождение россиянина Красикова сложным решением
РИА «Новости»
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Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что сделка по обмену заключенными между Россией и Западом Берлину далась нелегко. Немецким властям пришлось освободить россиянина Вадима Соколова (Красикова), приговоренного в Германии к пожизненному заключению, сообщил Bild.

«Интерес государства к исполнению приговора осужденного преступника был сопоставлен со свободой, физическим благополучием и - в некоторых случаях - жизнью невинных людей, заключенных в России, тех, кто неправомерно подвергся политическому преследованию», - заявил Хебештрайт.

По его словам, правительство Германии при этом руководствовалось своей «обязанностью защищать немецких граждан» и солидарностью с США.

Помимо этого, он подтвердил освобождение заключенных из России, а также помилованного в Белоруссии гражданина ФРГ Рико Кригера.

Если говорить о Красикове, то Высший суд Берлина признал его виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. При том, что защита россиянина заявляла о нехватке доказательств, а Россия отвергала обвинения в причастности к убийству госструктур. Что касается Хангошвили, то ранее Москва требовала у Германии его выдачи в связи с причастностью к терактам.

Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил россиян с возвращением на Родину , пообещав вернувшимся после обмена гражданам, связанным с военной службой, вручить госнаграды.

Германия Заключенные Россия
02 августа 2024, 00:57
«Битва самообладаний». Захарова — о возвращении россиян из западного плена
РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала прошедший обмен заключенными между Россией и Западом битвой самообладаний. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«То, что многие назвали „обменом“, я бы назвала битвой самообладаний. Самообладаний заключенных, самообладаний политических властей, самообладаний спецслужб. По всем показателям наши лучшие», - написала Захарова.

Дипломат добавила, что, возможно, это также вопрос веры и надежды, что за россиянами стоит народ и государство. И то, что произошло, можно оценивать как превращение этой веры в знание, что Россия своих не бросает.

Ранее мать арестованного в США Александра Винника рассказала, что ее сына по неизвестной причине вычеркнули из списка на обмен заключенными.

До этого президент США Джо Байден назвал сделку по обмену Пола Уилана, Эвана Гершковича и других лиц подвигом дипломатии.

Заключенные Мария Захарова Россия Запад МИД РФ
02 августа 2024, 00:51
Краснов встретился с президентом Управления по вопросам подотчетности ОАЭ
Пресс-служба Генпрокуратуры
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Генпрокурор России Игорь Краснов провел встречу с президентом Управления по вопросам подотчетности ОАЭ Хумейдом Абушибсом. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Краснов выразил благодарность коллеге за интерес к организации работы Генпрокуратуры России и отметил инициативу со стороны ОАЭ в установлении двустороннего сотрудничества.

«Российскую Федерацию и Объединенные Арабские Эмираты уже более 50 лет связывает тесное взаимодействие. Страны наращивают контакты по многим направлениям, включая правоохранительную сферу», - сказал он.

Также в ходе встречи генпрокурор России напомнил о взаимодействии и в рамках объединения БРИКС, участником которого ОАЭ стали в этом году. Краснов выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве России и ОАЭ.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов ранее встретился с коллегой из Верховной народной прокуратуры Китая Ин Юн. Беседа состоялась на полях заседания генпрокуроров государств-членов ШОС.

Генпрокуратура РФ ОАЭ Игорь Краснов

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