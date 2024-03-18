Лукашенко поздравил Путина с убедительной победой на выборах

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«Президент от имени всего белорусского народа и себя лично поздравил российского коллегу с убедительной победой на выборах», - указали в сообщении.

По итогам обработки 99,70% протоколов Путин лидировал с 87,31% голосов. Официальные итоги выборов объявят только 21 марта , однако уже сейчас Владимира Путина поздравили с переизбранием председатель КНР Си Цзиньпин , лидер КНДР Ким Чен Ын , президент Венесуэлы Николас Мадуро , власти Кубы , папа римский и другие.

Как отметил глава Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик , итоги выборов показали, что российский народ доверяет своему президенту.

Глава ЦИК России Элла Памфилова констатировала рекордную явку на выборы - 77,44%. Всего в стране проголосовали 87 113 127 человек.