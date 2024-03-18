18 марта 2024, 12:25

Лукашенко поздравил Путина с убедительной победой на выборах

РИА «Новости»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на выборах. Об телефонном разговоре информировала пресс-служба главы республики.

«Президент от имени всего белорусского народа и себя лично поздравил российского коллегу с убедительной победой на выборах», - указали в сообщении.

По итогам обработки 99,70% протоколов Путин лидировал с 87,31% голосов. Официальные итоги выборов объявят только 21 марта , однако уже сейчас Владимира Путина поздравили с переизбранием председатель КНР Си Цзиньпин , лидер КНДР Ким Чен Ын , президент Венесуэлы Николас Мадуро , власти Кубы , папа римский и другие.

Как отметил глава Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик , итоги выборов показали, что российский народ доверяет своему президенту.

Глава ЦИК России Элла Памфилова констатировала рекордную явку на выборы - 77,44%. Всего в стране проголосовали 87 113 127 человек.

Александр Лукашенко Россия Владимир Путин Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 12:18
Поддержка народа. Си Цзиньпин поздравил Путина с победой на выборах
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Переизбрание Владимира Путина на должность президента России в полной мере отражает поддержку народа страны. Таким мнением в своем поздравлении поделился председатель КНР Си Цзиньпин, сообщило агентство Reuters.

Китайский лидер заявил о готовности содействовать устойчивому развитию и тесному взаимодействию в рамках стратегического партнерства с Россией. Он добавил, что КНР придает большое значение двустороннему сотрудничеству.

Глава МИД Китая Линь Цзянь тоже поздравил Путина с переизбранием. Он выразил уверенность в дальнейшем развитии российско-китайских отношений.

Путин лидировал на президентских выборах с 87,31% голосов после обработки 99,70% протоколов. На втором месте оказался кандидат от КПРФ Николай Харитонов, на третьем - член партии «Новые люди» Владислав Даванков, на четвертом - лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Президентские выборы в России стали одной из главных тем в зарубежных СМИ.

Россия Владимир Путин Китай Си Цзиньпин Выборы Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 07:53
США не откажутся от проекта «анти-Россия»
Unsplash
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Соединенные Штаты не откажутся от проекта «анти-Россия» после победы Владимира Путина на президентских выборах. Таким мнением поделился посол РФ в США Анатолий Антонов.

«„Думаю, что Америка не услышит [волеизъявление россиян]. Чтобы они поздравили президента с победой - это рак должен на горе свистнуть. Американцы не откажутся от своего проекта „анти-Россия“, - процитировало дипломата РИА „Новости“.

Выборы продемонстрировали большой интерес живущих в США россиян к происходящему на родине, в то же время американский курс на русофобию оказался провальным. Однако Соединенные Штаты это не остановит, считает Антонов. Он отметил, что страна с каждым днем пытается нанести России все больше ударов, сокращают ее посольство. После голосования нужно удвоить усилия по выполнению внешнеполитических задач, поставленных в послании Путина к Федеральному собранию, подытожил посол.

По итогам обработки 90% протоколов Владимир Путин набрал на выборах 87,20% голосов. Власти Кубы и Венесуэлы , а также папа римский уже поздравили его.

США Владимир Путин Выборы президента РФ
18 марта 2024, 07:42
Финляндия быстрей остальных стран «подсела» на газ из США
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Страны Евросоюза впали в зависимость от американского газа. Наибольшую часть топлива из США получила Литва, а быстрей остальных нарастила объемы Финляндия, сообщило РИА «Новости».

Журналисты проанализировали данные Международного энергетического агентства и платформы ООН Comtrade. Евросоюз в 2023 году сократил потребление газа на 20%, до 330 миллиардов кубометров. В США закупили 34,5 миллиарда кубометров газа, или 10,4% от общего объема.

Сильней остальных от поставок из этой страны зависела Литва. Она закупила почти 40% голубого топлива из США, за два года нарастив этот объем почти вдвое.

Финляндия впала в зависимость быстрей других стран Евросоюза. Если в 2021 году она не закупала американский газ, но спустя два года его доля в общем потреблении страны достигла 38,2%. Хорватия получила из США 32% газа, Нидерланды - 27,3%.

Украина отказалась продлевать договор с «Газпромом» на транзит российского газа в Европу. Минэнерго заявило о наращивании внутренней добычи.

США Финляндия Газ Литва
18 марта 2024, 07:39
Запад забыл об уязвимости своей инфраструктуры
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Запад выбрал стратегию атак на российскую нефтегазовую инфраструктуру, осознав, что санкции против РФ не работают, однако, похоже, забыл, что и его инфраструктура весьма уязвима. Об этом заявил немецко-финский предприниматель, экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.

«Неужели западные стратеги забыли, насколько уязвима их собственная инфраструктура?» - удивился он.

В ночь на 17 марта ВСУ попытались ударить беспилотниками по Славянскому нефтеперерабатывающему заводу на Кубани. Пожар оперативно потушили. В работах задействовали более 80 человек. Во время атаки один из сотрудников завода скончался - по предварительным данным, от сердечного приступа. При пожаре никто не пострадал.

Утром 16 марта украинский дрон атаковал Сызранский НПЗ. Огонь распространился на 500 квадратных метров, однако с ним также удалось быстро справиться. Атаке также подвергся Новокуйбышевский НПЗ. На тушение пожара ушло полчаса.

Санкции Россия Запад Заводы

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