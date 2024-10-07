Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

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«Ваша личная ответственность за судьбу Отчизны и народа, глубокое понимание исторической миссии России стали надежным залогом укрепления ее суверенитета и государственности, наращивания международного авторитета и социально-экономического потенциала», - отметил Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что в республике очень ценят принципиальный настрой Путина на дальнейшее развитие отношений стратегического партнерства и союзничества государств, которые способствовали значительной активизации экономической интеграции.

Лукашенко пожелал Путину долголетия, счастья, доброго здоровья, успехов в деятельности на благо российского народа и России.

Путину 7 октября исполнилось 72 года.