Лукашенко поздравил поляков с Днем независимости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что власти Польши не откажутся принять протянутую ей дружескую руку сотрудничества. Слова белорусского лидера привела его пресс-служба.
Лукашенко поздравил польский народ с национальным праздником независимости, который в республике отмечают 11 ноября.
«Белорусы уважают выбор Польши, который показал желание остановить поиск внешних угроз и внутренних противоречий. Надеюсь, что в Варшаве прислушаются к желанию граждан жить в согласии и мире с представителями всех вероисповеданий и наций, а также рассмотрят протянутую дружескую руку сотрудничества Белоруссии», - сказал он.
Президент Белоруссии подчеркнул, что для Польши наилучшей гарантией безопасности является прекращение необоснованной гонки вооружений и милитаризации, а также дружественное соседство.
«Шаг за шагом мы вместе можем внести вклад в преодоление конфронтации. Белоруссия к этому готова», - добавил Лукашенко.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о желании Польши «оторвать себе кусок пожирнее» от Белоруссии.