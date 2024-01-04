Лукашенко попросил нового министра экономики не врать
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение назначить новым министром экономики первого заместителя главы ведомства Юрия Чеботаря, указав на неудовлетворенность работой Минэкономики. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
«Я хотел бы видеть министерство экономики, которое в течение года замечал нечасто. Вы понимаете, что я не совсем удовлетворен работой министерства. <…> Но я надеюсь, что ситуация поменяется», - отметил Лукашенко.
Он напомнил, что очередные выборы пройдут в Белоруссии в 2025 году, поэтому в текущем году Минэкономики «будет тяжело». В связи с этим Лукашенко попросил нового министра говорить ему только правду.
«Рано или поздно я это замечу. У меня достаточно для этого рычагов. Поэтому ни в коем случае не врать», - пояснил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко подписал закон о поправках, включающих в себя гарантии для уходящего президента. Документ гарантирует неприкосновенность и пожизненную охрану ушедшему в отставку лидеру страны.