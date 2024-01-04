Лукашенко попросил нового министра экономики не врать

«Я хотел бы видеть министерство экономики, которое в течение года замечал нечасто. Вы понимаете, что я не совсем удовлетворен работой министерства. <…> Но я надеюсь, что ситуация поменяется», - отметил Лукашенко.

Он напомнил, что очередные выборы пройдут в Белоруссии в 2025 году, поэтому в текущем году Минэкономики «будет тяжело». В связи с этим Лукашенко попросил нового министра говорить ему только правду.

«Рано или поздно я это замечу. У меня достаточно для этого рычагов. Поэтому ни в коем случае не врать», - пояснил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко подписал закон о поправках, включающих в себя гарантии для уходящего президента. Документ гарантирует неприкосновенность и пожизненную охрану ушедшему в отставку лидеру страны.