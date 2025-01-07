07 января 2025, 12:37

Лукашенко пообещал тихо передать власть новому поколению

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не держится за власть. Его слова привело БелТА.

«Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению», - подчеркнул глава государства.

Он заявил, что хочет сам пожить при новой власти и посмотреть на жизнь нового поколения. Лукашенко назвал своим преимуществом отсутствие попыток силой удержать власть.

Белорусский лидер призвал провести выборы в стране без стрельбы в ухо , как это было в США. По его словам, грядущее мероприятие должно стать праздником.

Лукашенко решил баллотироваться на новый президентский срок. ЦИК зарегистрировал президента в качестве кандидата, сообщила «Национальная служба новостей». Выборы главы Белоруссии назначили на 26 января, напомнили журналисты RT. Лукашенко пообещал отключить интернет в случае повторения протестов 2020 года.

Белоруссия Александр Лукашенко Выборы в Белоруссии
07 января 2025, 11:36
Через 695 лет в Японии останется один ребенок
Freepik
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При нынешней тенденции рождаемости в Японии через 695 лет останется один ребенок. Об этом сообщило издание Japan Times.

Профессор экономики из Университета Тохоку Хироси Есида спрогнозировал, что всего один ребенок младше 14 лет останется в стране к 5 января 2720 года. Расчет произвели на основе данных о ежегодном сокращении численности населения среди детей.

Уровень рождаемости в Японии стремительно снижается. В 2023 году показатель упал до 1,30 - это самое низкое число за всю историю. Одной из причин снижения рождаемости является тот факт, что все меньше людей вступают в брак.

В ближайшие 10 лет количество россиян будет сокращаться на 500 тысяч в год, сообщила «Национальная служба новостей». Убыль населения замедлится с середины 2030-х годов.

Низкая рождаемость в России связана с моральным настроем общества , считает президент Владимир Путин. Глава государства поручил правительству проанализировать ситуацию в самых многодетных регионах.

Дети Япония
07 января 2025, 10:20
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Global Look Press
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Северная Корея запустила баллистическую ракету средней дальности из района Пхеньяна в направлении Японского моря. Об этом сообщило агентство Yonhap.

В КНДР заявили, что пуск прошел успешно. Такая система вооружения надежно сдерживает противников в Тихоокеанском регионе. При этом южнокорейские военные уличили КНДР в «обмане».

«Северная Корея заявила, что ракета пролетела около 1500 километров со скоростью, в 12 раз превышающей скорость звука», - написали авторы материала.

Разработка ракеты направлена на укрепление ядерного потенциала КНДР.

Накануне стало известно, что северокорейский снаряд рухнул за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщила «Национальная служба новостей». Ущерба не зафиксировали.

Береговая охрана Японии в ноябре заявляла о запуске КНДР баллистической ракеты. Высота полета снарядов составила примерно 100 километров, сообщили «Известия».

Ракеты Северная Корея Япония КНДР
07 января 2025, 10:20
Улицы священных городов Мекки и Медины ушли под воду
Unsplash
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В Саудовской Аравии произошло сильное наводнение, улицы священных городов Мекки и Медины оказались затопленными, сообщил Mash.

Из-за проливных дождей дороги превратились в бурные реки, а поток воды унес автомобили.

Метеорологическое управление Саудовской Аравии предупредило об опасности в трех городах: Мекке, Медине и портовом городе Джидда. Вода, которая обычно не скапливается на сухих и каменистых склонах, стремительно хлынула вниз, затопив города и поселки.

В конце декабря из-за угрозы наводнения в Санкт-Петербурге закрыли дамбу, сообщало издание НСН. Высота волн вне льда могла достигать 2,5 метра. В связи с этим в городе было приостановлено движение судов по Кронштадтскому фарватеру.

Ранее МЧС рекомендовало собрать «тревожный чемоданчик» тем, кто живет в районах, где часто бушует стихия. Лучше всего собирать его по туристическим правилам, складывая только легкие вещи и предметы первой необходимости - такие как фонарь, нож, аптечка и другие.

Наводнения Саудовская Аравия Дороги Реки
07 января 2025, 09:27
Профессор заявил об использовании русского в Латвии вопреки языковой политике
Unsplash
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В Латвии, несмотря на языковую политику, говорят на русском. Об этом РИА «Новости» рассказал профессор Василий Свистунов, вернувшийся в Россию после 40 лет жизни в республике.

Специалист уехал в Латвии после учебы в институте. Сам он родился в Кемеровской области, его родители переехали туда из Донбасса. В Латвии профессор работал около 40 лет, он открыл там научный институт по экологическим разработкам.

В Россию Свистунов вернулся в 2023 году по госпрограмме оказания содействия добровольному переселению проживающих за границей соотечественников.

«При всем уважении к народу, за все время проживания в Латвии я не выучил латышский язык. В нем не было надобности, живя в русской зоне, где 80% населения - русскоговорящего», - рассказал профессор.

По словам мужчины, он не сталкивался с дискриминацией по языковому и национальному признаку со стороны местных, поскольку жил в русском районе. Свистунов отказался регистрироваться в международном реестре Латвии и публиковать свои научные разработки, чтобы они не утекли в США.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже ранее пожаловалась на русскоязычного таксиста в Риге. Оказалось, что водитель - беженец с Украины, который не успел выучить латышский язык.

Латвия Русский язык

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