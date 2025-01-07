Лукашенко пообещал тихо передать власть новому поколению

«Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению», - подчеркнул глава государства.

Он заявил, что хочет сам пожить при новой власти и посмотреть на жизнь нового поколения. Лукашенко назвал своим преимуществом отсутствие попыток силой удержать власть.

Белорусский лидер призвал провести выборы в стране без стрельбы в ухо , как это было в США. По его словам, грядущее мероприятие должно стать праздником.

Лукашенко решил баллотироваться на новый президентский срок. ЦИК зарегистрировал президента в качестве кандидата, сообщила «Национальная служба новостей». Выборы главы Белоруссии назначили на 26 января, напомнили журналисты RT. Лукашенко пообещал отключить интернет в случае повторения протестов 2020 года.