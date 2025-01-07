Лукашенко пообещал тихо передать власть новому поколению
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не держится за власть. Его слова привело БелТА.
«Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению», - подчеркнул глава государства.
Он заявил, что хочет сам пожить при новой власти и посмотреть на жизнь нового поколения. Лукашенко назвал своим преимуществом отсутствие попыток силой удержать власть.
Белорусский лидер призвал провести выборы в стране без стрельбы в ухо , как это было в США. По его словам, грядущее мероприятие должно стать праздником.
Лукашенко решил баллотироваться на новый президентский срок. ЦИК зарегистрировал президента в качестве кандидата, сообщила «Национальная служба новостей». Выборы главы Белоруссии назначили на 26 января, напомнили журналисты RT. Лукашенко пообещал отключить интернет в случае повторения протестов 2020 года.