Лукашенко пообещал поделиться с Путиным своими подозрениями о кураторах теракта
Президент Белоруссии Александр Лукашенко позвонит Владимиру Путину и поделится подозрениями по поводу кураторов теракта в Crocus City Hall. Об этом сообщило «БелТа».
По словам Лукашенко, у Белоруссии была договоренность с Россией. Директор ФСБ Александр Бортников связался с белорусским коллегой Иваном Тертелем, передав информацию о теракте, пояснил он.
«И с этого момента то, что касалось высокого уровня, нас, президента России и президента Беларуси, обсуждалось не единожды в наших контактах», - сказал Лукашенко.
Стороны условились блокировать свой участок направления движения преступников.